Demet Sağıroğlu kimdir, kaç yaşında?

Türk pop müzik sanatçısı Demet Sağıroğlu, Mühendis Necmi Sağıroğlu'nun ve öğretmen Leyla Sağıroğlu'nun ilk kızları olarak Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da sürdürdükten sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Ancak aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne burslu olarak geçiş yaptı. Sağıroğlu daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim aldı, 1988 yılında mezun oldu.



Kayahan ile Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'ne katılmak için arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları şarkıyı dinletmek için gittiklerinde tanışmış ve bu sayede Kayahan'ın dikkatini çekti. 1989 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Elemeleri'nde ikinci olan Kayahan'ın "Melankoli" isimli şarkısında vokal yapmasıyla profesyonel müzik yaşamı başlamış ve uzun yıllar Kayahan'la çalıştı.

Müzik kariyerine 1990 yılında, Kayahan ile birlikte seslendirdikleri "Gözlerinin Hapsindeyim" ile adım atan Sağıroğlu[4], aynı şarkı ile 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma yolunda Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'nde birinci olarak ve Türkiye'yi Zagrep'de temsil ettiler. İkili 17 puanla 21. sırada yer aldı.



1993'te sözlerini Şehrazat'ın yazdığı, Selçuk Başar'ın bestesi olan Harman isimli şarkı ile katıldığı "Pop Show Şarkı Yarışması"'nda ikinci olmuş, Kayahan'ın kendisine albüm yapılması için henüz erken olduğunu söylemesinin ardından kendi imkanlarıyla kariyerine devam etti. Yine 1994 yılının Eylül ayında aranjörlüğünü Uzay Heparı'nın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın yaptığı ve albüme adını da veren Kınalı Bebek albümü ile büyük başarı yakaladı. Albümde sözü ya da müziği kendisine ait olan "Arnavut Kaldırımı", "Hazan Mevsimi", "Yadigar" ve "Gönlünce Yaşa" gibi şarkılara da yer veren Demet Sağıroğlu ilk albümüyle Türk pop müziğinde kalıcı olacağının sinyalini vermiş ve parçaları Türk pop müziği'nin unutulmaz eserleri arasına girmiştir. Klipleriyle görsellik üzerine yeni bir dönem başlatmıştır. Kınalı Bebek MTV'de yayınlandı, "Arnavut Kaldırımı" ise MCM'de en iyi klipler dalında üçüncü oldu.



1996 yılının Haziran ayında Şikayetim Var adlı ikinci albümünü, 1998 Temmuz ayında Sımsıcak adlı üçüncü albümünü , 2000 yılının Eylül ayında Papatya Falları adlı dördüncü albümünü, 2004 yılının Temmuz ayında Korkum Yok adlı beşinci albümünü çıkardı. 2009 yılında Silkelen isimli maxisingle albümü piyasaya çıkaran Demet Sağıroğlu Zeki Müren İçin Bir Demet Yasemen müzikalinde Belgin Doruk'u canlandırdı. Nilgün adlı televizyon dizisinde rol aldı. Birçok kompilasyon albümüne sesiyle destek verdi. Aynı sene Atilla Özdemiroğlu ile Ağır Roman, 1999 Erkin Aslan'la Asansör, 2007 yılında Fazıl Say ile İyi Seneler Londra, 2009 yılında ise Aralık ayında vizyona giren, bestesi Melih Kibar'a, sözleri kendisine ait Adını Sen Koy filmlerinin müziklerin de yer aldı. En son Hiç Özlemedin mi? adlı albümünü 2012 yılının Aralık ayında çıkardı.