Demet Akalın'a cevap: Şükürler olsun ki hem konuşup, hem yazmayı biliyorum

Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan 'Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp' ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu yanıtı verdi:

'Şükürler olsun bir yerimde estetik, dolgu ve botox yok, şükürler olsun iyi eğitimler aldım. Hem konuşup, hem yazmayı biliyorum. Şükürler olsun hitabet sanatını da beden dilini de destekleyen eğitimler dolu geçmişim… Şükürler olsun sevdiğim kurumda sevdiğim işi zevk ile yapıyorum. Herkes işine baksın… Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum'

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