Demet Akalın: Korkunç şeyler yaşıyorum

DEMET Akalın, Berkay’a altın takarken çekilen fotoğrafına gelen eleştirilere isyan etti. Geçen hafta eşi Okan Kurt’a gelen haciz kararı nedeniyle sıkıntı günler yaşayan ünlü şarkıcı, o karenin “Yıkılmadım ayaktayım” mesajı olarak yansıtılması üzerine sessizliğini bozdu: “Bodrum sallanıyor diye döndük istanbul’a. Berkay’a da zaten önceden aldığım altınları götürdüm. Özlem bir fotoğraf çekmiş, o fotoğraf üzerine ‘Berkay’a altınları taktı, yıkılmadım diye nispet yaptı’ haberleri çıktı. Onu mu düşünüyorum yani! Geçen çarşambadan bu yana korkunç şeyler yaşıyorum ben. Haciz memurları geldiğinde evde yoktum gerçi. Olanları kameradan izledim. 3.5 dakika kaldılar içeride. Bu arada girdikleri ev de artık benim değil. 12 sene önce almıştım, sattım onu. Kredi çektim üstüne, yeni ev aldım. Onu ödüyorum. Okan da bu işler bittiğinde yardım edecek inşallah. O olaydan sonra Bodrum’a döndük.” Akalın, magazin kulislerinde yayılan “boşanıyorlar” iddiasına da açıklık getirdi: “Bu boşanma da nereden çıktı? Yok öyle bir şey. Sinirlerim bozuk da Okan’a değil yani.”
Demet Akalın canlı yayında sinir krizi geçirdi...Şaşırtan boşanma iddiası
DEMET’LE SEVGİMİZ PEKİŞTİ
Okan Kurt da boşanma iddialarını reddetti: “Kesinlikle boşanma diye bir şey yok. Sabah 9 uçağıyla İstanbul’a geldim ben, ne alakası var? Boşanma bir kenara, bu olaylar nedeniyle sevgimiz pekişti bizim. Eşinin başına böyle bir olay gelen herkesin canı sıkılır. Benim başıma gelenler de onun canını sıkıyor doğal olarak. Bunun dışında aramızda hiçbir problem yok, olsa niye söylemeyelim? İnsan kocasından ticari borç için ayrılır mı? Bir de eşimizi-dostumuzu gördük. Saçma sapan adamlarla arkadaşlık yapıyormuşuz meğer.” Kurt, haciz konusuyla ilgili de “Benim öyle bir borcum yok. Zaten cuma 15.30 itibarıyla haczi durdurma kararı aldım. Benim için ‘Arabasını kullanamıyor’ diyorlarmış, siyah S320 Mercedes’imin içindeyim şu an. 25 tane petrol istasyonum, 7 tane grup şirketim var. Onlardan sadece birine geldi haciz. Zaten borçlu olsam haczi durdurma kararı aldıramazdım” dedi.
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