Demet Akalın: Kızlara tek taşı siz almayın!

Demet Akalın, giymiş olduğu sahne kıyafetinin se 11 yıl önce Tuvana Büyükçınar’dan aldığını söyledi. Sandıktan çıkardığı 11 yıllık emektar kıyafeti ile kendisi için söylenen ‘’Tutumlu Demet’’ sözünü bir kez daha doğrulamış oldu.

Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda kurban keseceğini dile getiren Akalın, yine her bayram olduğu gibi bunu evine sokmak yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını ifade etti.

Kızlara tek taşı siz almayın!

Bayram programının da son derece yoğun olduğuna vurgu yapan Akalın ‘’Bodrum, Çeşme, Didim ve İzmit’te sahne alağız. Vallahi beni paylaşamıyorlar dedi.’’ sözlerini sarf etti. Sahnesinin sonlarına doğru erkek hayranlarına ve dinleyicilerine de seslenen başarılı popçu ‘’Kızlara tek taşı siz almayın, bırakın çalışıp kendileri alsınlar’’ sözleri ile tavsiyelerde bulundu.