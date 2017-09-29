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Demet Akalın isyan etti: Evet, Amerika'ya yalnız gittim

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü!. Ünlü şarkıcı Demet Akalın uzun süre önce planladığı Amerika tatiline çıktı. Arkadaşlarıyla Amerika'yı yeniden keşfeden Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt'u İstanbul'da bıraktı.

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 09:57

Ünlü şarkıcının eşi Okan Kurt'la aralarının açık olduğu bu yüzden kafa dağıtmak için tatile çıktığı iddia edildi. Çıkan haberler karşısında isyan eden Demet Akalın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Yok yüzüm asıkmış, yok Okan'la aram kötüymüş! Vay efendim yalnız gelmişim de aramız açıkmış? Daha neler ya! İki ay önceden geleceğimiz belliydi. Başka boş vaktim yoktu, kızım da bu kadar yol gelemeyeceği için babasıyla kaldı! Çok merak ediyorsanız kocama kendimden daha çok şey aldım! Çalışıp kazanıp kendim harcıyorum kime ne? Dünya starlarıyla aynı çizmeyi giydim. 'Helal olsun' deyip geçin.'

Demet Akalın isyan etti: Evet, Amerikaya yalnız gittim

BENİM EVİME GELİP HIRSIZLIK YAPAN İNSAN

Demet Akalın, katıldığı televizyon programında kanser hastası oğluna yardım etmediğini söyleyen kuzeni için 'hırsız' ithamında bulunarak böyle bir kişiye yardımcı olmayacağını söyledi.

'Ben kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum bütün sülalemin üstündedir benim elim. Benim evime girip her şeyimi çalan çırpan insana ben yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara takma kirpikleriyle canlı yayınlara çıkanlara... Utanmasalar ben kör etmiş oldum, zaten kör doğan çocuğu! Rica ediyorum ben bildiğiniz Demet'im değişmedim kimsede beni zorla değiştiremez! Sevgiyle kalın'

Demet Akalın isyan etti: Evet, Amerikaya yalnız gittim

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın'ın kuzeni olduğunu iddia eden Şehbal Civeleker canlı yayında, "Demet, oğluma yardım etseydi, oğlum kör kalmayacaktı." sözleriyle ünlü şarkıcıyı suçlamıştı.

 

 

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Etiketler: Demet Akalın , Demet Akalın instagram , Demet Akalın kimdir , Okan Kurt , Şehbal Civeleker
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