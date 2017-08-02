Demet Akalın, Berkay'a kızdı: Sen kurşun yediğinde biz yanındaydık!

Berkay, ziyaretine gelmeyen arkadaşlarına sosyal medya hesabından böyle sitem etti:

Gençler şimdi ona teşekkür, buna teşekkür, o geldi, bu gelmedi, o aradı, bu aramadı falan filan uzun hikayeler yerine :) Şuraya not bırakıp FOYGOYCU arkadaşlarıma selam olsun diyorum... Ölmeden önce gidilmesi gerekenler DİPNOT: Doğum-Düğün-Ölüm

Önemsendikleri için değil zaten 4-5 kişiler ama yazmalıyım..! Şimdi bunlar #GoyGoy için ararlar falan :) bilsinler düşündüklerimi... Bir de bu mesajı yarın silerim çok durmasına gerek yok çünkü mesaj net değil mi #gençler

SEN KURŞUN YEDİĞİNDE YANINDAYDIK

Bu sözlere alınan Demet Akalın böyle cevap verdi:

İlk gün "gelme çok kalabalık" diyen sensin! Sen kurşun yediğinde biz yanındaydık..Ölümün dönüşü yok, doğum eve kadar gidilir...Bizi ayıbımızla bıraksaydın goygoycu olmuşuz tebrikler..