Demans hastalığı nedir? Demans ve Alzheimer arasındaki fark ne?

Demans nedir, en yaygın özellikleri neler? Alezehimer ile hangi noktada ayrılıyor? Tedavisi var mı? İşte 93 yaşındaki usta sanatçımız, büyük değerimiz Münir Özkul’un da mücadele ettiği demans hastalığı hakkında en çok sorulan soruların yanıtları!



Halk arasında bunama olarak bilinen demans hastalığı, düşünce bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Semptomları nedeniyle kişinin beynin işlevini kaybetmesine neden olan demansın temel kendisini gösteriş biçimleri yakın zamanda olmuş olayları hatırlamada yaşanan problemler ve rutin, alışıldık işleri yapmada görülen zorluklardır. Kişi ayrıca kafa karışıklığı, kişilik değişiklikleri, davranış değişiklikleri, karar verme sorunları, kelimeleri bulmada zorluk çekme, düşüncelerini toparlayamama ya da yönleri takip edememe gibi sorunlar yaşayabilir.



ALZHEİMER ARASINDAKİ FARK



Demans belirtileri alzheimera da benzetilir ancak aynı durum değildir. Alzheimer ise demansa sebep olan bir hastalık. Oluşma sebebiyse birkaç adet proteinin anormal davranışları. Bu proteinler beyin fonksiyonlarını etkiliyor ve bazı bölgeleri devre dışı bırakıyor. Alzheimer, demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.