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    DeLorean uçan arabalarıyla geliyor!

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 07:40Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 07:41

    Geleceğe Dönüş filmlerinin efsanevi aracının efsanevi üreticisi DeLorean, şimdi gözlerini gökyüzüne dikti; uçan araba için hazırlanıyor!

    Geleceğe Dönüş filmi ile simgeleşmiş olan zaman makinesi, DeLorean DMC'nin arkasındaki ismin yeğeni Paul DeLorean, firmasının bir uçan araba üretme planı olduğunu açıkladı.

    DR-7 olarak adlandırılan bu araba, F1 yarış arabalarının zarif tasarımını temel alıyor ve iki kişinin oturabileceği alana sahip. Batarya ile çalışan uçan aracın dört kanadı; ön ve arkasında iki büyük pervane motoru olacak. Bu motorlar dönüşler için kullanılırken kalkış ve iniş aşamalarına da yardımcı olacak. Firma, aracın bir modelini üretmiş durumda ve katlanabilir kanatları sayesinde ortalama bir garaja sığacağını söylüyor.

    DeLorean uçan arabalarıyla geliyor

    Aracın çalışan bir prototipinin ise bu yılın sonuna doğru üretilmesi planlanıyor ve firma, tek bir şarj ile ortalama 120 mil (yaklaşık 190km) menzil ve muazzam bir 240mph (yaklaşık 380kmph) hız vaat ediyor. Her ne kadar bu menzil Tesla Model S'in ulaşabildiği rekor 1078km menzilin çok altında kalsa da, üretici bunun sebebinin, bu aracın diğer firmaların benzer projelerine göre "biraz yüksekten uçacak" olması olduğunu söylüyor.

    Bu yeni duyuru, Uber'in 2020 yılına kadar Dubai'de bir uçan araç filosu hazırlamayı planladığını duyurmasının ve Airbus'ın da benzer bir araç üretmeyi planlamasının ardından geldi. Kısacası, uçan araba hayali, bu kez gerçek olacak gibi görünüyor.

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    Etiketler: DeLorean , uçak , araba , uçan araba
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