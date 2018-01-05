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Dell'in yeni oyuncağı XPS 13 tanıtıldı

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

Çerçevesiz ekran tasarımı ve kaliteli malzemeleriyle dikkat çeken Dell'in XPS 13 dizüstü modeli, her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilendi. Dell, bu model için 2018 yılında gittiği yeniliklerde cihazın tasarımını değiştirdi.

Beyaz ve altın sarısı karışımı renk seçeneğini ve eklenen yeni portlarla sunulan XPS 13, yeni renk seçeneğinin eklenmesiyle kire karşı dayanıklı olduğu söyleniyor. Yaklaşık 1.20 cm kalınlığıyla oldukça ince ve daha hafif tasarımı olan XPS 13'ün web kamerası, ekran çerçevesinin orta kısmında yer alıyor. 

Dellin yeni oyuncağı XPS 13 tanıtıldı

Önceden USB portlarının olduğu modelde artık yerine USB-C portları gelmiş. Bu nedenle kullanıcıların, bir USB aygıtı bağlamak isterse, bir adaptöre de ihtiyaçları olacak. Genel olarak beyaz rengin hakim olduğu cihazda, SD kart yerine microSD kart desteği geldi. Avuç içi bölümlerine de hakim olan beyaz rengin, fazla kir tuttuğunun farkında olduklarını belirten Dell, devamında kullanıcıların endişe etmemesi ve kirlerin hemen çıktığını açıkladı.

Intel 8. nesil Core i7 ve Core i5 işlemcilerinden güç alan XPS 13, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar da depolama alanı sunuyor. Son olarak Full HD ve 4K ekran seçenekleriyle gelen XPS 13, 1000 dolar fiyat etiketine sahip. 

 

Etiketler: Dizüstü , 2018
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