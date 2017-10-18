Dell Technologies sadece 3 yılda 1 milyar doları Nesnelerin İnterneti'ne yatıracak!

Dell'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı iOT (Internet of Things) alanında önemli bir duyurusu vardı. Nesnelerin İnterneti'ne verdiği önemi gösteren Dell, bundan sonraki süreçte bu alana ağırlık vereceğini dünyaya duyurdu. Böylece şirket, yenilikçi ve pratik çözümleri zenginleştirmek için makine öğrenimine olanak tanıyarak, müşterilerin karmaşık ve bölünmüş IoT ortamlarını yönetmesine yardımcı olacak.



İşletmeler, yaptıkları işi dijitalleştirdikçe yeni bir bilişim modeli ortaya çıkıyor. Son 15 yılda BT endüstrisinde hızla yükselen bulut bilişim, BT hizmetleri için merkezi bir yapı ortaya koyuyordu. Ancak günümüzde geldiğimiz noktada, telefonlardan otomobillere, lambalardan termostatlara hatta kalp ritmi takip cihazlarına kadar dağıtık yapıda verinin işlenmesine gerçek zamanlı olarak ihtiyaç duyuluyor. Bu cihazların artık merkezi bir bulut altyapısından saniyeler sonra bile gelecek yanıtı beklemeye tahammülleri yok.



Dell Technologies CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Dell, “IoT temel olarak yaşamımızı, şirketlerin nasıl işletildiğini ve dünyanın nasıl çalıştığını değiştiriyor. Dell Technologies, IoT ve yapay zekanın bir araya geldiği dağıtık bilişim mimarisini baştan uca bağımsız bir ekosistem içerisinde sunuyor” dedi.

İşletmeler, kendi organizasyonları içerisindeki tüm IoT çözümlerini tek bir şirketten almanın gittikçe artan bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Dell Technologies'in kapsamlı IoT yaklaşımı, entegre çözümlere ve özenle kurulmuş iş ortaklıklarına odaklanmanın yanı sıra müşterilere gerçek değer getirmek üzere tasarlanıyor ve aynı zamanda gelecek teknoloji ihtiyaçları için onları hazırlıyor.





Dell'in kurucusu ve patronu Michael Dell



VMware'nin CTO'su Ray O’Farrell liderliğindeki yeni Dell Technologies IoT birimi, müşterilerin Dell Technologies'in tüm benzersiz ve engin işletmeler ailesi içindeki teknolojileri, çözümleri ve hizmetleri kullanmasına yardımcı olacak. Dell Technologies IoT Genel Müdürü ve VMware CTO'su Ray O'Farrell, "Dell Technologies, hızla büyüyen IoT ve uç nokta hesaplama pazarındaki fırsatı çok önceden gördü" dedi ve şunları ekledi:



"Yeni IoT birimimiz, tüm Dell Technologies işletmeleri genelinde daha önce görülmemiş bir şekilde müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve onların daha hızlı bir şekilde iş değeri elde etmesine yardımcı olmak için çalışacak."







Dell Technologies, önümüzdeki 3 yılda IoT ürünleri, çözümleri, laboratuvarlar, iş ortakları programı ve ekosisteme 1 milyar dolar yatıracağını duyurdu. Şu anda Dell Technologies’in IoT portföyünde şu ürünler bulunuyor;



VMware IoT Kontrol Merkezi ile yönetilebilen Edge Gateways



Dağınık yapının makine öğrenimine uygun yapısı Dell EMC PowerEdge C-Series sunucular



Devasa dosya ve nesneleri depolama ve HDFS aracılığıyla analitiğine uygun hale getiren Dell EMC Isilon ve Elastic Cloud Storage



Bulut tabanlı analitik uygulamalar geliştirmek için ideal platform Pivotal Cloud Foundry ve Pivotal Container Service



Virtustream Enterprise Cloud üzerindeki iş kritik bulut mimarisindeki iş yüklerinin kurulumu ve operasyonel süreçlerini kolaylaştıran Virtustream PCF Servisi

ve işletmenin kendisine ait depolama ünitesi için Virtustream Storage Cloud



Gelişmiş bulut tabanlı analitik ve derin öğrenme için kurumların hızlı ve esnek bir şekilde verileri ve uygulamaları bağlayarak IoT projelerine ivme kazandırmasına yardımcı olan kapsamlı bulut entegrasyon ve iş akışı otomasyon platformu Dell BoomiYeni ürün geliştirme inisiyatifi içerisinde ise şunlar yer alıyor:



Dell EMC Isilon ve ECS'yi IoT depolama platformlarına dönüştüren gerçek zamanlı bir analiz ve depolama çözümü Project Nautilus



Uç nokta tehdit görünürlüğü ve takibi sağlayan RSA Project Iris



Coğrafi olarak dağıtık hesaplama düğümleri boyunca veri kaynağına yakın çalışan analizleri yönetmek ve işletmelerin IoT çözümlerini daha hızlı hayata geçirmesine olanak tanıyan Project Fire



Vmware, Intel ve NVIDIA ve Dell Technologies Capital’ın ortak yatırımı olan ve sunucuları yapay zeka (AI), makine öğrenimi ve derin öğrenme performansları için optimize eden Graphcore



Kurumlara yönelik verimliliği artıran, riski azaltan, müşteri deneyimini iyileştiren ve özel kullanımlar için yeni gelir akışları ve iş modelleri yaratan gerçek IoT çözümleri bulunduğunu dile getiren Nesnelerin İnterneti Kıdemli Analisti Christopher R. Wilder, "Moor Insights & Strategy, IoT çözümleri belirlemeye, tasarlamaya ve kurmaya çalışan kurumların, işbirliği ortağı olarak Dell Technologies'i düşünmesini şiddetle tavsiye ediyor. Deneyimleri, geniş altyapı portföyleri, iyi düzenlenmiş iş ortağı programları, dünya standartlarındaki hizmetleri, destekleri ve global ölçekleri, onları sektörde birinci sınıf, uçtan uca IoT çözümleri sağlayıcısı olarak benzersiz bir konuma yerleştiriyor" dedi.