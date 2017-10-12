Delil istedi

Açıklamada Washington’ın, tutuklanan ABD konsolosluklarında görevli Metin Topuz ve Hamza Uluçay’a yöneltilen suçlamalar konusunda Ankara’dan delil istediği vurgulandı. Sözcü Nauert’in açıklaması şöyle:

YAKIN TEMAS SÜRECEK

“Bakan Tillerson Türkiye’deki misyonlarımızda çalışan Türk vatandaşları ile bir grup Amerikan vatandaşının alıkonulmasından duyduğu derin kaygıyı iletti. Türk hükümetinin bu kişilere yönelik suçlamalarının şeffaf olmasının önemine ve hükümetin bu suçlamaların arkasındaki delilleri sunması gereğine vurgu yaptı. İki bakan ABD’nin tutuklamalarla ilgili kaygılarının giderilmesi için yakın temas içinde olunması hususunda mutabık kaldı.”

GERİLİMİN DÜŞMESİNDEN YANAYIZ

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert dünkü basın brifinginde, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun telefon görüşmesinde FETÖ davasından İzmir’de Aralık 2016’dan beri tutuklu bulunan Pastör Brunson konusunun bir kez daha gündeme geldiğini söyledi. Nauert, “Pastör Brunson’ın eve döndüğünü görmek istiyoruz” dedi.

Tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapan Nauert şunları söyledi: “Kesinlikle gerilimin düşmesinden yanayız. İlişkilerin üzerinde büyük gerilim var. Sakinleşmeyi umut ediyoruz. Diyalog içinde olalım istiyoruz. Ancak aynı zamanda Türkiye’nin devam eden soruşturmalarda ABD ile işbirliği yapmak isteyip istemediğine ilişkin kaygılarımız var. Soruşturmalara dahil edilen 3 personelimiz de Türk güvenlik personeliyle çalışan kişiler. Umarım bir NATO üyesi olan Türkiye güvenlik alanında aramıza mesafe koymaya çalışmıyordur.”

BİR GÜNDE HALLEDİLECEK BİR MESELE

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, vize kriziyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gerekçe olarak Türkiye’deki yargı süreçleriyle ilgili rahatsızlıklarını ifade ettiler. Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu hatırlattık. Türkiye’de devam eden bir yargı süreciyle ilgili olarak ki, bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ABD vatandaşı da değil. Bunlarla ilgili bir meseleyi getirip de vize meselesine ya da ABD elçiliğinde çalışanların güvenliğine bağlamalarını anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bu konunun çözülmesiyle ilgili, Amerikalıların teklifini aldık. Bu vize verilmesinin askıya alınması meselesi, çok kolay bir şekilde, bir günde halledilebilecek bir mesele. Böyle bir teklifle geldiler. Gerekli adımları atacağız.”DHA

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

HÜKÜMET Sözcüsü Bekir Bozdağ, vize krizi için, “İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır” dedi. Bozdağ, Habertürk TV’de yaptığı açıklamada, krizin her iki ülkeye de zarar verdiğini, böyle bir durumu beklemediğini söyledi. Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “(İfadeye çağırılan ikinci görevlinin konsoloslukta saklandığı iddiaları) Başkonsoloslukta veya herhangi bir yerde böyle bir kişi olup olmadığına ilişkin soruyu oraya sormak lazım. O da ‘Saklamıyoruz’ diye bir açıklama yaptı. Bu beyana itibar etmemiz gerekir.” ANKARA

AVUKATIYLA GÖRÜŞECEK

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklanan Metin Topuz’un avukatıyla görüştürülmediği iddialarına yanıt verdi: “Düne (önceki gün) kadar herhangi bir başvuru başsavcılığa yapılmamıştır. Dün itibarıyla ‘Avukatımla görüşmek istiyorum’ diye talebi oldu, anında bunun teknik olarak hazır olduğu ifade edildi. Başvuru neticesinde cuma günü görüşeceğini ifade etti.”AA