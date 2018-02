Delibal filminin oyuncuları kimdir? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Delibal, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, 2015 yapımı Türk filmidir. Ay Yapım imzalı filmin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu paylaşıyor. Çağatay Ulusoy film için 7.5 kilo verirken, karaktere uymak için özel dersler de aldı. Film, 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girdi. Film, 30 Aralık'ta Almanya'da, 7 Ocak'ta ise Azerbaycan'da vizyona girdi. Filmin Almanya'daki galası Stuttgart'da yerleşen UFA Palast'ta, Azerbaycan'daki galası ise Nizami Film Merkezinde gerçekleşti.

KONUSU

Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış Bipolar hastası olmakla beraber, hayatın tadını çıkarmaktan keyif alan birisidir. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır. Aşkı ona tattıran bu kız kimdir? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmak ister ve ulaşır da… Füsun’u bulmak, ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar...Barış bipolar hastasıdır.Hastalık onu iyice delirtir ve sonunda intihar eder.

DELİBAL FİLMİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy - Barış

Leyla Lydia Tuğutlu - Füsun

Hüseyin Avni Danyal - Tarık

Nazan Kesal - Selma

Mustafa Avkıran - Hayri

Laçin Ceylan - Macide

Bahtiyar Engin

Zafer Akkoyun - Haydar

Defne Kayalar

Toprak Sağlam - Filiz

Baturalp Yılmaz - Gitarist

Mert Carım - Ahmet

Barış Aytaç - Onur

Ali Seyitoğlu - Tunç

Kıvılcım Ural - Nisan

Emre Karaoğlu - Taner

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul doğumlu, Türk model, dizi ve sinema oyuncusudur.

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Ayrıca, haftada iki kez Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk dersi almaktadır.

İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.

Dizi devam ederken yine aynı kanalda yayın yapan Eve Düşen Yıldırım dizisine konuk oyunculuk yapmıştır. Yine Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır. Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adını Feriha Koydum:Emir'in Yolu adıyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla başlamıştır. Başrol Çağatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcı olmuştur. Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur. Bu dizide birkaç bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılmıştır. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştır. Bu ünlü isimlerden bazıları Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Akgün, Cemal Hünal, Cenk Eren, Selen Seyven ve Çağatay Ulusoy 'un menajeri Selin Borankay'dır. Cenk Eren ile Cemal Hünal aynı gün serbest bırakılmıştır. 26 Ocakta ise Selen Seyven serbest bırakılmıştır. 28 Ocak 2013 te adliyeye sevk edilen 35 kişiden Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Akgün ile beraber 15 kişi serbest bırakılmıştır.

Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013 yılının Eylül ayında Star TV'de yayınlanmış olan ünlü Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynayarak ününü arttırmıştır. Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etmiştir. En son Leyla Lydia Tuğutlu ile Delibal adlı filmde rol almıştır. 2016'da Colin's markasının reklam yüzü olan Ulusoy Bize Uyar adlı reklam filminde Victoria Secret mankenlerinden Taylor Marie Hill ile birlikte yer almıştır. Yapımcılığı Ay Yapım'ın yaptığı, Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinde Sarp Yılmaz karakterini canlandırmaktadır.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU KİMDİR

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989, Berlin doğumlu Türk model, oyuncu ve Miss Turkey 2008 birincisi Türkiye güzelidir.

Berlin'de doğdu. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi.