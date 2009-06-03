Fatih Kaya yazıyor

Uzun yıllar sonra bir “Deli” daha tanıdım. Ancak bu kez biz deli dediğimizde kızmıyor, tribüne gelip sevgi gösterisinde bulunuyordu. İşte o adam İbrahim Üzülmez, nam-ı diğer “Deli İbrahim”di.

Peki, İbrahim Üzülmez’e tribünler neden “Deli” dedi?

Sahada verdiği mücadelenin, kullandığı sol kanadı sayısız kez gidip gelmesinin ve kazanma hırsını sahaya yansıtmasının ödülüydü “Deli” lakabı...

Beşiktaş taraftarı farklıdır. Bir futbolcuyu sevmezse, onunla yıldızı asla barışmaz.

Hem kızardık İbrahim’e hem de lakabı gibi ‘deli’ severdik.

İşte bununda sebebi, onu sahada gördüğümüzde, kanının son damlasına kadar savaşacağını bilmemiz. Bizi hiç mahcup etmez, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, formanın hakkını sonuna kadar verirdi.

Şarap nasıl yıllar geçtikçe değerini buluyorsa, bizim Deli İbo da yıllar geçtikçe kendini buldu.

İbrahim, dün akşam oynanan milli maçta da adeta yıllanmış şarap tadındaydı.

Bütün sezonun üzerine bıraktığı yorgunluğa ve yaşına rağmen yine harika bir maç çıkardı.

Sol kanatta o kadar etkiliydi ki, bildiğimiz kanat bindirmelerinin sonunda açtığı ortalar ve attığı güzel gol, Beşiktaş yönetimine ve Mustafa Denizli’ye devam edeceğim mesajı veriyordu.

Ya da ben öyle hissettim.

İbrahim’in dediği gibi; “Orta açmayı bilsem Real Madrid'de oynarım”

Bu dileğinin gerçekleşmesi İbrahim için bu yaşında imkânsız, ancak 20 yaşında olsaydı bu performansıyla Real Madrid’de bir Galactica olabilirdi.

Real Madrid için belki geç kaldı İbrahim, ancak Beşiktaş’ta geçireceği yılların süresini uzatabilir. Daha geçen hafta 39 yaşında futbolu bırakan Tugay’ı kendisine örnek almalı.

Benim gönlümden geçen 35 yaşındaki İbrahim’in 2 sezon daha Beşiktaş’ta futbol oynaması.

İlk 11’de olmasa bile, Beşiktaş’ın İbrahim’e ve onun futbol tecrübelerine ihtiyacı var.



*Galactica: Real Madridli yıldız futbolcuların lakabı...