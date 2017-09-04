Deli Gönül final fragmanı yayınlandı

Yaz sezonunda başlayan Deli Gönül'ün macerasında sona gelindi. Murat Ünalmış, Tuvana Türkay, Çiğdem Batur ve Ogün Kaptanoğlu’nun başrollerini paylaştığı dram türündeki Fox Tv dizisi Deli Gönül bu akşam final yapacak. İşte pazartesi günleri yayınlanan Deli Gönül’ün finalinden ilk görüntüler…
Fatmanur’un çağrısı ile harekete geçen Kadir, eve geldiğinde hiç ummadığı bir olay ile karşılaşacaktır. Tam her şeyden vazgeçtiği anda gelen yardım çığlığı, onu hiç düşünmediği bir hamleyi yapmak zorunda bırakacaktır. Fatmanur ve Kadir aldıkları karar yüzünden Hayri’yi karşılarına alacak, fakat Fatmanur babasının tehditlerine boyun eğmeyecektir. İki aşık hayatlarına devam edebilecekleri bir yol ararken, gelen haber onların tüm dengesini bozacaktır.
Şafak, Selim’in babaannesini korkutmak için gittiği evde, bambaşka bir durumun içinde kalacak, Selim’e galip gelebilmek için girdiği yolda, sonsuza dek taşıyacağı bir vicdan azabı ile yol alacaktır. Sonsuza kadar yenilmiş olmanın öfkesi onu ve duygularını karmakarışık edecektir. Türkan, Kadir’i kaybetmemek için oynadığı bütün oyunların faydasız olduğunu düşünerek, bir an umutsuzluğa kapılsa da son kozunu oynamak için harekete geçecektir.Nihat babasının üzerinde kurduğu baskıya isyan ederken, onun kendisi hakkında bildiklerini öğrenmek isteyecek fakat bu isteği sonuçsuz kalacaktır.
Nuran kocasını, Kadir’i kabul etmesi yönünde ikna etmek için elinden geleni yapacak, fakat Hayri aslında yine bildiğini okuyacaktır. Onun bu barışmayı baltalamak için yaptığı gizli davet, herkesi tehdit edecek bir tehlikeye dönüşecektir. Her şeyin bittiği anda, başlayan umut ölümün karşısında çaresiz kalacaktır… Deli Gönül yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
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