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Deli Gönül 8. bölüm 2. fragmanında Şükran'ın hastalığı ortaya çıkıyor

Deli Gönül 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Şükran’ın hastalığıyla ilgili detayların şaşırttığı Deli Gönül yeni bölüm fragmanında Fatmanur’un zor anları ön planda. Kadir ile birlikte yeni hayat kurmaya karar veren Fatmanur, öğrendiği gerçekle sarsılıyor. Peki iki aşık yine ayrılmak zorunda kalacak? İşte Deli Gönül yeni bölüm fragmanları!

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 17:03:04

Deli Gönül yeni bölümünde Fatmanur ve Kadir, Antakya’ya geri dönerek, her şeye yeniden başlamak için karar alacak, fakat beklenmeyen gelişmeler ile planlarını bir müddet ertelemek zorunda kalacaklardır. Kadir, Şükran’ı hayatta tutabilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Bu kademede Türkan‘ın yardımını kabul etmek mecburiyetinde kalacak, bu kararı ile kendine oynanacak büyük oyuna istemeden zemin hazırlamış olacaktır.

Ahmet, Arif’in oynadığı oyunları açığa çıkartmaya çalışacak, ama Arif’in asıl planının asla farkına varamayacaktır. Hayri ve Nihat’ı arasındaki uçurum giderek büyüyecek, Nihat'ın babasından intikam almak için başladığı işte hiç ummadığı bir olay ile karşılaşacak. Tüm dengesi bozulacaktır.  Şafak tam her şeyi kaybettiğini düşündüğü anda, önüne gelen fırsatı ablasını kontrol edebilmek için kullanacak, adeta küllerinden yeniden doğacaktır. Her şeye yeniden başlamak için verilecek ödünler, mutlu olabilmek için harcanacak emekleri boş çıkaracaktır. Deli Gönül yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet’in kurduğu tuzak, Kadir’in dürüst ve kararlı tavrı ile yerle bir olurken, Hayri ve ailesi yalanlar ve gerçekler arasında sıkışıp kalacaktır. Kadir kendisine oynanan bu oyundan rahatsızlığını Basri’ye anlatmak isterken, aldığı haber ile hastaneye koşacak, kızının sağlığı ile ilgili endişe duyacaktır. Ahmet ve Fatmanur’un evlilikleri söylenen yalanların gölgesinde devam ederken, ikisi de kendi gerçekliklerini farklı yerlerde arayacaklardır. Ahmet verdiği kararların pişmanlığı ile karanlık düşüncelere gömülecek, görmediğimiz yüzünü göstermeye başlayacaktır. Kadir, Şükran’ın hastalığı ile kendini, verdiği kararları sorgulamaya başlayacak, Fatmanur’un beklenmeyen yakınlığı ile kafası daha çok karışacaktır. Ve bu beklenmeyen yakınlık Türkan’ı daha büyük kötülükler yapmak için kışkırtacaktır. Onun yaptığı bu hamlelerden habersiz Kadir, Türkan’ın önlenemez şekilde hayatına müdahale etmesine tepki gösterecek, onu durdurma çabaları Ayşe tarafından engellenecektir.  Nihat kendi ailesini yaratmak için çıktığı yolda ilk galibiyetini alacak, elde ettikleri kaybedeceklerinin işareti olacaktır. Şafak beklenmeyen bir gelişmeyi kendi lehine kullanmak ve Selim’den intikam almak için acımasız bir oyun oynayacak, kurduğu tuzak ona hiç ummadığı bedeller ödetecektir.

Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 17:03:04
Etiketler: Deli Gönül , Deli Gönül yeni bölüm , deli gönül 8. bölüm , dizfragman
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