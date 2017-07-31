Deli Gönül 5. bölüm fragmanında heyecan dolu dakikalar

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Deli Gönül yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Deli Gönül bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. Yeni bölümde Şükran’ın annesinin olmaması durumunun okulda yarattığı gerginlik, Kadir’i bir takım kararlar almak mecburiyetinde bırakır. İşte, Deli Gönül yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Ahmet’in zamansız gelişi ile Fatmanur’un yapmak istediği hesaplaşma yarım kalır. Fakat Fatmanur bu konuşmayı yapmaya kararlıdır ve başına geleceklerden habersiz, tehlikeli bir hamle yapıp Kadir’in sorusu ile birlikte verdiği kararları sorgulamaya başlar.
Kadir sevdiği kadının hem ona bu kadar yakın hem de bu kadar uzak olmasından rahatsız, okuldan ayrılmak için Türkan’a yaptığı ricayı yenileyecer. Fakat Türkan’ın onu göndermeye hiç niyeti yoktur.
Şükran’ın annesinin olmaması durumunun okulda yarattığı gerginlik, Kadir’i bir takım kararlar almak mecburiyetinde bırakır. Kadir, kızına yardım ederken kendini zor durumda bırakacak bir anlaşmaya evet der.
Türkan, Kadir’e yardım ediyor gibi görünen; ancak Kadir’in zor durumda kalmasına neden olacak çok tehlikeli bir sürpriz hazırlar.
Ailenin Fatmanur ve Ahmet’e yaptığı sürpriz, Şenay için bir kırılma noktası olur. Nihat’ı bekleyen tehlikeli kararlar bu kırılma noktasından çok da uzak değil.
Şule’nin Selim ile olan arkadaşlığı, Venüs’ü olduğu kadar Şafak’ın da dikkatini çeker. Selim’in gelişi ile aralarının bozulduğunu düşünen Şafak’a Şule’nin yapacağı konuşma adeta şok etkisi yaratır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI
Fatmanur’un evet demesi ile Kadir’in tüm umutları yok olur. Artık Kadir’i ayakta tutacak tek şey kızı Şükran’dır.
Türkan, sevdiği adamın aşkını kazanabilmek için çok tehlikeli bir karar alacak, bu karar herkesin hayatını değiştirecektir.
Kadir ve Fatmanur aşklarının hesabını sormak için yanıp tutuşurken yaralı kalplerini teselli etmek için uğraşacaklardır.
Kadir, kedisine söylenen yalanların hesabını soracak, bu durum Hayri’nin ona olan düşmanlığını körükleyecektir. Hayri’nin yalanları ve kendi yanlış kararlarının sonucunda, Nuran gerçekleri saklamak için çok tehlikeli bir hamle yapacaktır.
Kadir ve Fatmanur, yüreklerinde solmayan aşklarını yeşertecek umutları birbirlerinin gözlerinde arayacaklardır.
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