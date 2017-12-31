'Delege hesabı yapan istifa etsin'

“2019’da bütün her yeri alacağız. Sosyal demokrat yönetim nasıl oluyormuş göreceksiniz. İzmir’i, Tekirdağ’ı, Burdur’u gidip görün. Biz bütün illeri alınca herkes kazanacak. Demokrasiden yana olan bütün güçler bir arada olmak zorundadır. Bir CHP’li çıkar ‘Ben ne olacağım’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Ben ne olacağım diyenler varsa gitsinler o partiye. Bizim mücadelemiz işçinin mücadelesidir, gazetecinin, hapisteki milletvekillerinin mücadelesidir. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönenlerin hiçbirisi bu partide bir yere gelmeyecektir. Herkesin Türkiye’nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak.



SİZ KİM OLUYORSUNUZ

Gece yarısı hâkim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hâkim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hâkiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak.



İNSANLAR BASKIDAN BIKTI

Kenan Evren ve yaptıklarına bir de Erdoğan ve arkadaşlarının yaptıklarına bakın, hiçbir farkı yok. O dönem sıkıyönetim bildirileri yayınlanıyordu şimdi KHK yayınlanıyor. Bu ülkenin aydınları var. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Bedel mi ödenecek gerekirse ben o bedeli ödeyeceğim. Bu ülkenin insanı baskıdan bıktı.”





Kılıçdaroğlu, kongrenin ardından Hakkari Yüksekova’da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil’in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören babası Adnan Çil’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, aynı hastanede tedavi gören şehit annesi Hatice Doğan’ı da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında da “Türkiye’de kavganın ve gerginliğin olmadığı, barışın ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye istiyorum” dedi.