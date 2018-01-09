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Dejavu nedir? Neden Dejavu oluruz?

Dejavu, an itibariyle yaşanan olayın daha önce de aynı yerde ve aynı koşullar altında yaşanmış gibi hissedilmesi anlamına gelmektedir. Yıl içerisinde birden fazla kez yaşanabilen bu olan, bireyler tarafından tam olarak anlamlandırılamamaktadır. Peki, beynin insan algısı üzerinde oynadığı bir oyun olan Dejavu nedir ve insanlar neden bu anı yaşar? İşte, bazı bilgiler

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 15:55 | Son Güncelleme :

Dejavu, hemen hemen her insanın yaşamlarında en az bir kere karşılaştığı ve doğa üstü olarak yorumladığı bir olaydır. Bireyin, içinde bulunduğu ortam koşullarının tıpkısını daha önce de yaşadığı düşüncesine kapılması anlamına gelen Dejavu, bilimsel açıdan da bazı manalar taşımaktadır. Peki, neden Dejavu oluruz? İşte, Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ'ın konuyla ilgili vermiş olduğu bazı bilgiler;

"Her insan zaman zaman yaşadığı bir olayı yaşamış veya gördüğü bir yeri daha önce görmüş gibi hisseder. Beynin bu algı bozukluğuna dejavu denir. Bu algı bozuklunu yaşayan insanların bazıları, bazen kendilerinin doğa üstü güce sahip olduklarına veya daha önce yaşadıkları "reenkarnasyon" hissine kapılırlar.

Ara sıra olan bu durum normal kabul edilir. Fakat bu hisse kapılma sıklığı artıyorsa örneğin haftada bir iki kez veya her gün olmaya başlamışsa altta bir hastalık aramak gerekir.

Dejavu, beyin ve sinir sistemi ile ilgilenen doktorların hep ilgi odağı olmuştur. Yapılan araştırmalar, dejavu anında beynin bazı bölgelerin daha aktif çalıştığı ve bundan dolayı da bir algı bozukluğu olduğu tespit edilmiştir. Yaşanılan veya görülen nesne sinir sistemi ile beyne iletilir ve ilgili merkezde sentez yapılıp yorumlanır. Bu sırada oluşan bir yorum yanlışlığı olayın zamanı ile ilgili bizi yanıltır. Özellikle büyüme dönemlerinde, aşırı yorgunlukta, duygusal yıkımlarda, geçirilen bazı hastalıklar ve benzeri durumlarda dejavu olayı artar.

Yine yapılan araştırmalarda kadın ve erkek arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Beynin sağ ve sol tarafının çalışmasında bir aksaklık tespit edilmiş, daha sonra algılayan beyin bölgesi de insanların bu olayın daha önce yaşanmış hissine kapılmalarına sebep olduğunu göstermiştir.

Dejavu olayının sık yaşanması, bir tür sara hastalığının, belirtisidir. Çocuklukta ve ergenlikte eğer çocuklarınız size bir olayı sıkça yaşadıklarını söylüyorlarsa mutlaka bir doktora başvurup sara yani epilepsi olup olmadıklarını kontrol ettirmeniz gerekir. Daha ileri yaşlarda ise bu durumun sıkça yaşanması beyinde bir bozukluğun olduğunu gösterir."

 

Etiketler: dejavu nedir
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