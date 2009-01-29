Deivid: 1 - Bursa: 0

Şerife Çaldenk yazıyor

Guiza yoktu, onun yerine ilk 11'de değil de daha çok yedek görmeye alıştığımız Semih vardı.Alex, Edu, Uğur Boral kadroda yoktu.Sakat futbolcuların gitgide iyileşmeye başlaması Aragones'in kadro konusunda bonkör davranmasını sağladı.Bu arada Edu'dan kötü bir haber geldi ki o da bir ay boyunca sahalardan uzak kalacak olması.Ama onun yerini de Önder doldurdu.Uğur Boral Vederson'la, Alex de Deivid ile ikame oldu.

Bu maçta Semih'ten kesin bir gol beklentim vardı ama olmadı. Ona ümidim vardı da diyebilirim çünkü hani olur ya Semih yerini daha da garantiler de Guıza'nın pabucu tamamen dama atılır.

Ama olmadı.

Semih çok çabaladı ama gole kavuşamadı ve onun yerini yeniden Guiza aldı.

O da zaten klasik olarak gol atamadı.



Dün akşamın tek golü Deivid'den geldi.

Alex'in kadroda olmayışı nedeniyle onun görevini Deivid'e vermişti Aragones.

Çok fazla yaratıcı değildi belki ama Alex'ten daha fazla koştuğu için sanki ondan daha çok iş yapmış gibi göründü.

Bir de bunlara gol ekleyince bu akşamın golcüsü oldu.



Tabi bu maç yine Alex ile ilgili küllenen bir tartışmayı yeniden alevlendirmeye de neden olabilir.

"Alex'in yokluğunda kazanan Fenerbahçe, Alex oynadığında kaybediyor ya da kazanamıyor." tartışması.

Fenerbahçe Pazar günü Trabzon maçında Alex ile oynadı maçı kazanamadı(berabere kaldı)

Bursa maçını ise Alex.siz oynadı ve kazandı.

Bu tartışma yine satırları doldurmaya başlayabilir.

Ancak ben yine Alex'in henüz miyadını doldurmadığını ve Fenerbahçe'ye daha çok yararı olacağı yönünde düşüncemi koruyorum.



Bunların yanında bu akşam yeni transfer Gökhan Emreciksin'i de izleme şansı bulduk.

Kazım'ın yerine giren Gökhan çok kısa bir süre için oynamış olsa bile girmiş olduğu pozisyonlar ve vermiş olduğu paslar geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor.

Ayrıca adaşı Gökhan Gönül'le de iyi anlaşacaklarmış gibi bir havaları var.

Hem atletik yapısı hem de çok genç oluşuna bir de disiplinli çalışmayı eklerse Kazım'ın ekmeğini elinden alacakmış gibi görünüyor.



Özetle; Bursasporlu futbolcular yenmek için çıkmamışlardı, haftaya kendi evlerinde oynanacak maçta avantaj sağlamak istiyorlardı.

Çok fazla riske girmediler. Maç berabere bitse idi onlar için kazanmak gibi olacaktı.

Aslında maçın gidişatı da öyleydi ama Deivid'in kafa golü bu hesapları bozdu.



Hem Trabzon maçı hem de bu akşam oynanan Bursaspor maçı için de söylenebilecek ortak bir cümle var ki o da Fenerbahçe'nin en büyük eksiğinin GOLCÜ bir futbolcu olması.

Bu akşam da Deivid'in köşe vuruşundan kafayla gole çevirdiği pozisyon olmasa belki yine bu maç da berabere bitecekti.

Semih geçen sene gibi efsunlu değil.

Ayağına çarpan her top gol olmuyor.

O yüzden bu sene fırsat kaçtı belki ama en azından seneyi kurtarmak adına takım yöneticileri şimdiden harekete geçmeli.

Eğer öyle olmazsa kendilerinin çıkıp gol atmaları gerekebilir.