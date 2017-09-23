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DEİK’te bayrak değişimi

Hürriyet Haber
23.09.2017 - 21:41 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 21:41

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılma kararı alan Ömer Cihad Vardan'ın yerine Nail Olpak getirildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, “DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüten Ömer Cihad Vardan şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı alırken, DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Nail Olpak'ın getirilmesine karar verildi” denildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci konuyla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini özel sektör-kamu iş birliği ve tüm paydaşların katkılarıyla eş güdümlü yönetmek üzere tasarlanan DEİK'te 2014 yılından bu yana yeniden yapılanma sürecine yönelik faaliyetlerin devam ettirildiğini vurguladı. Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Vardan'a şahsı ve bakanlığı adına teşekkür ederek, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile güçlenen DEİK'in tüm kurucu kuruluşlar için önemli bir platform olduğunu belirten Zeybekci, birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşta önemli görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiren Nail Olpak'ın DEİK'te de önemli hizmetler yapacağına inandığını kaydetti.    

Etiketler: DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu , DEİK , gazetehaberleri
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