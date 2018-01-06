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    Dehşet! Sarıyer'de araç denize uçtu

    Özgür EREN - Hakan KAYA (DHA)
    06.01.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    Sarıyer'de araç hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücünün hayatının kaybettiği öğrenilirken, olay yerine dalgıç sevk edildi.

    Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizdeki otomobile müdahale edemedi.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen otomobildeki sürücüye ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine savcının gelmesi bekleniyor.

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde aracın bariyerleri aşarak denize uçtuğu görülüyor.
    Dehşet Sarıyerde araç denize uçtu

    Dehşet Sarıyerde araç denize uçtu

    Etiketler: Trafik kazası
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