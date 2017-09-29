Dehşet evi... Mahallelinin kanı dondu... 4 aylık bebek bile umurunda olmadı

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi, Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, girdiği iki katlı müstakil evde, Gülcihan Köçer ile işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan oğlu Engin Köçer'in nikahsız eşi Dursuniye Tunç'a saldırıp, bıçakla yaraladı. Saldırgan daha sonra benzin döküp, evi ateşe vererek kaçtı. Yaralanan Gülcihan Köçer, Dursuniye Tunç'u üst kattan sürükleyerek binanın dışına çıkarıp, yardım istedi. Yardıma koşan komşuları da eve girip, Dursuniye Tunç'un 4 aylık kız bebeğini kurtardı.

Olayın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dursuniye Tunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Gülcihan Köçer ve 4 aylık bebek ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, olay sonrası kaçarken görülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.