Dehşet evi! Kayıp başvurusundan vahşet çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca mahallesinde evli ve dört çocuk annesi B.K., oğlu T.K.'yi (27) yanına alıp, 18 Ocak'ta Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kocası Tuncay K.'nin "İstanbul'a gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, bir daha da dönmediğini belirterek, kayıp başvurusu yaptı.

CİNAYET, BİR DAMLA KAN İZİYLE AYDINLATILDI

Anne ve oğlunun çelişkili ifadelerinden şüphelenen jandarma, mahalleye giderek ev ve çevresinde araştırma yaptı. Dedektör iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, ekipler evde bir damla kan izi buldu. Ev ve çevresinde aramayı yoğunlaştıran ekipler, fındık bahçesindeki üzeri çalılarla örtülü çukurda, Tuncay K.'nin cesedini buldu. Tuncay K.'nin cenazesi otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. B.K. ile oğlu T. K. gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

B.K., kendisine şiddet uyguladığını, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan kocasının kafasına odunla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun da yardımıyla cesedi evin penceresinden dışarı attığını anlatan B.K., cesedi buradan da sırtta taşıyıp, 100 metre uzağındaki fındık bahçesindeki çukura koyduklarını, üzerini de çalıyla örttüklerini söyledi.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Tuncay K.'nin daha önceki yıllarda eşi B.K.'ye sürekli şiddet uygulaması nedeniyle mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası aldığı, çiftin bir süre öncede barışarak birlikte yaşamaya başladıkları açıklandı.