Dehşet! Annelerini bıçaklayarak öldüren 2 kardeş gözaltında

Karşıyaka Mahallesi'nde dün Nazlı U.'nun (44) birlikte yaşadığı kişinin evinde önce boğulmaya çalışılması, ardından sokakta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.



Zanlıların, olay yerinden taksiyle kaçarak otobüsle Ankara'ya gittiklerini tespit eden ekipler, durumu Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ankara'da gözaltına alınan kardeşler Ö.U. (21) ve S.U (17) ifadeleri alınmak üzere Devrek'e getirildi. Bu arada Nazlı U'nun, Bitlis kadın sığınma evinde kaldığı, daha sonra İstanbul'a gittiği ve burada tanıştığı M.S. ile birlikte Devrek ilçesine gelerek beraber yaşadığı öğrenildi.



Dün, yolda kanlar içinde yatan bir kadını gören vatandaşlar, olayı emniyet ve sağlık ekiplerine bildirmiş, söz konusu yere gelen sağlık ekipleri,

bıçakla yaralanan kadını Devrek Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Nazlı U, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.