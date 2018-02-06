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    Dehşet anları... Sinirlendi, ezdi, sürükledi

    (İHA)
    06.02.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Konya’da, selektör yapan sürücü ile tartıştığı iddia edilen TIR sürücüsü iki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Selçuklu ilçesi Esenler mahallesi Genç Osman caddesi üzerinde aynı yönde seyir halinde olan plakasız TIR ile bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu. 

    Bu sırada otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir arkadaşına selektör yapması üzerine TIR sürücüsü araçtan inerek otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

    Tartışmada sinirlerine hakim olamayan TIR sürücüsü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra TIR’ı ile otomobillere çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

    Olayda otomobiller hasar görürken, polis kaçan TIR sürücüsünü arıyor.

    Etiketler: Konya , tır dehşeti , tır , son dakika
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