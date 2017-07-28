MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet>Kelebek>Hürriyet Cumartesi>Değişim, dönüşüm ve uyanış hikâyeleri

    Değişim, dönüşüm ve uyanış hikâyeleri

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 11:53Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:53

    Geçen yıl ‘DNA’, ardından da ‘UMA’ single’larını (ya da E.P.’lerini) çıkaran Füsun Su, şimdi de ‘Büyü’ ile yoluna devam ediyor.

    Değişim, dönüşüm ve uyanış hikâyeleri

    Geçen yıl ‘DNA’, ardından da ‘UMA’ single’larını (ya da E.P.’lerini) çıkaran Füsun Su, şimdi de ‘Büyü’ ile yoluna devam ediyor.

    90’ların ortalarında müziğe başlamış, Füsun Coşkun adıyla iyi bir albüme (‘Sarhoş’) imza atmış sanatçı, 2000’lerin ortasında müzik dünyasına veda edip çekilmişti. Dönüşü 2015’i buldu. Hem isim hem de tür değiştirmişti. Artık Füsun Su idi ve ilk yaptığı pop çizgisini tamamıyla terk etmişti. “Değiştim, dönüştüm, uyandım” diyordu ve bu serüvenini de şarkılar üzerinden dinleyicilere aktarıyordu. ‘DNA’ ve ‘UMA’da olduğu gibi, ‘Büyü’de de kimselere benzemez bir sanatçı var; anlatılanları kendi dil ve üslubunca sunan bir sanatçı. Son çalışmada ‘Büyü’, ‘An’ ve ‘Özlem’ şarkıları mevcut; ilki Su’nun kendisine, diğerleri ise Ogün Sayharman’a ait. Su’nun yaptıklarını, müzik ve şarkıları, bireysel değişimin yolunu açmak için kullanmış ve aynı şeyi dinleyicilerin de yapabileceğine inanmış bir sanatçının ruh halleri gibi okumak ve dinlemek gerek. 

    Değişim, dönüşüm ve uyanış hikâyeleri

    Büyü, Füsun Su

    YENİ MÜZİĞE BÜYÜK DESTEK

    Kulağıma gelen iyi bir haberi paylaşmak istiyorum. Müzik dünyamızın önemli firmalarından TMC, kendi imkânlarıyla şarkılarını kaydetmiş, klibini çekmiş şarkıcı ve müzisyenlere destek verme kararı aldı. Önemli bir karar bu. Çünkü şarkılarını/kliplerini yapsalar dahi sanatçıları, özellikle de gençleri bekleyen çok sayıda zorluk mevcut. Kulağıma gelen iyi bir haberi paylaşmak istiyorum. Müzik dünyamızın önemli firmalarından TMC, kendi imkânlarıyla şarkılarını kaydetmiş, klibini çekmiş şarkıcı ve müzisyenlere destek verme kararı aldı. Önemli bir karar bu. Çünkü şarkılarını/kliplerini yapsalar dahi sanatçıları, özellikle de gençleri bekleyen çok sayıda zorluk mevcut. Bu zorlukların en önde geleni de maddi imkânsızlıklar. Firmaların büyük bir kısmı, yapılmış ve elde hazır getirilmiş şarkı ya da albümü basmak için dahi  sanatçıların, (rakamları firmadan firmaya göre değişen) bir bedel yüklenmesini istemekte. Klip, firmanın YouTube kanalı TMC Müzik Altapı’da yer alacak. Fiziki baskısı olmayıp yalnızca dijital olarak yayınlanacak şarkı ise iTunes, Apple Music, Spotify, Fizy, Deezer, Amazon, GooglePlay ve Türk Telekom Müzik gibi, bu alanın önde gelen platformlarında ulaşılır olacak. Bu iş sırasında dikkat edilecek hususlara gelince: Öncelikle, yapılan işin asgari bir kayıt kalitesi tutturup tutturmadığına bakılacak. Şarkıların, firmanın dijital dağımcısı Orchard’a yüklenebilmesi için, asgari kayıt kalitesinin varlığı aranacak. Bunun dışında şarkıcı ve müzisyenler tamamen serbest.

    Etiketler: Füsun Su , Büyü , keyif
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri