Değişim, dönüşüm ve uyanış hikâyeleri

Geçen yıl ‘DNA’, ardından da ‘UMA’ single’larını (ya da E.P.’lerini) çıkaran Füsun Su, şimdi de ‘Büyü’ ile yoluna devam ediyor.

90’ların ortalarında müziğe başlamış, Füsun Coşkun adıyla iyi bir albüme (‘Sarhoş’) imza atmış sanatçı, 2000’lerin ortasında müzik dünyasına veda edip çekilmişti. Dönüşü 2015’i buldu. Hem isim hem de tür değiştirmişti. Artık Füsun Su idi ve ilk yaptığı pop çizgisini tamamıyla terk etmişti. “Değiştim, dönüştüm, uyandım” diyordu ve bu serüvenini de şarkılar üzerinden dinleyicilere aktarıyordu. ‘DNA’ ve ‘UMA’da olduğu gibi, ‘Büyü’de de kimselere benzemez bir sanatçı var; anlatılanları kendi dil ve üslubunca sunan bir sanatçı. Son çalışmada ‘Büyü’, ‘An’ ve ‘Özlem’ şarkıları mevcut; ilki Su’nun kendisine, diğerleri ise Ogün Sayharman’a ait. Su’nun yaptıklarını, müzik ve şarkıları, bireysel değişimin yolunu açmak için kullanmış ve aynı şeyi dinleyicilerin de yapabileceğine inanmış bir sanatçının ruh halleri gibi okumak ve dinlemek gerek.

Büyü, Füsun Su

YENİ MÜZİĞE BÜYÜK DESTEK

Kulağıma gelen iyi bir haberi paylaşmak istiyorum. Müzik dünyamızın önemli firmalarından TMC, kendi imkânlarıyla şarkılarını kaydetmiş, klibini çekmiş şarkıcı ve müzisyenlere destek verme kararı aldı. Önemli bir karar bu. Çünkü şarkılarını/kliplerini yapsalar dahi sanatçıları, özellikle de gençleri bekleyen çok sayıda zorluk mevcut. Kulağıma gelen iyi bir haberi paylaşmak istiyorum. Müzik dünyamızın önemli firmalarından TMC, kendi imkânlarıyla şarkılarını kaydetmiş, klibini çekmiş şarkıcı ve müzisyenlere destek verme kararı aldı. Önemli bir karar bu. Çünkü şarkılarını/kliplerini yapsalar dahi sanatçıları, özellikle de gençleri bekleyen çok sayıda zorluk mevcut. Bu zorlukların en önde geleni de maddi imkânsızlıklar. Firmaların büyük bir kısmı, yapılmış ve elde hazır getirilmiş şarkı ya da albümü basmak için dahi sanatçıların, (rakamları firmadan firmaya göre değişen) bir bedel yüklenmesini istemekte. Klip, firmanın YouTube kanalı TMC Müzik Altapı’da yer alacak. Fiziki baskısı olmayıp yalnızca dijital olarak yayınlanacak şarkı ise iTunes, Apple Music, Spotify, Fizy, Deezer, Amazon, GooglePlay ve Türk Telekom Müzik gibi, bu alanın önde gelen platformlarında ulaşılır olacak. Bu iş sırasında dikkat edilecek hususlara gelince: Öncelikle, yapılan işin asgari bir kayıt kalitesi tutturup tutturmadığına bakılacak. Şarkıların, firmanın dijital dağımcısı Orchard’a yüklenebilmesi için, asgari kayıt kalitesinin varlığı aranacak. Bunun dışında şarkıcı ve müzisyenler tamamen serbest.