Değişiklikler sürecek

İKİ SINAV SİSTEMİ VE MÜFREDAT DEĞİŞTİ, BİR İSTİFA GELDİ linki haberde ayrıntılarını okuyacağınız gibi, kuşkusuz en büyük yenilik iki sınav sisteminin arka arkaya değişmesiydi. Hem liselere, hem de üniversiteye girişte bir anda gerçekleşen bu değişimin gündeme gelmesi, aylar sonra bu yeniliklerin yapılması yıla damgasını vurdu. Her ne kadar yeni sistemin kökten değişeceği beklentisi oluştuysa da çok büyük farklılık olmadığı ortaya çıktı.

Müfredattaki yenilikler, okul öncesi eğitimin 22 ilde zorunlu olması, 5’inci sınıflara yabancı dil ağırlıklı ders programının gelmesi, üniversite sınavlarında “15 dakika kuralı”, ardından ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ömer Demir’in istifası, öğretmenlere performans değerlendirmesi ve yükseköğretimde doçentlik süreci geçen yıl en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Eğitimle ilgili değişikliklerin ya da revizyonların 2018’de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü, özellikle sınav sistemleriyle ilgili henüz netleşmeyen bazı konular var. Sınavla girilecek okulların listesi önümüzdeki aylarda belli olacak. Adrese dayalı sistemde de bazı sıkıntılar yaşanacağını şimdiden söylemek gerekiyor.

Bu yılın sonuna kadar servislerle ilgili standartların artık oturması şart. Okullar açıldığı zaman bu standartlara göre okul servis anlaşmalarını yapabilecekler.

Okul kitapları ile ilgili sorunlar devam ediyor. Bu konuda da değişiklikler olursa şaşırmayın.

Umarım 2018’de eğitimde niceliği değil, niteliği tartışır hale geliriz. Kaliteye önem verip, gençleri geleceğe nasıl hazırlayacağımızı, öğretmenleri nasıl daha iyi yetiştireceğimizi konuşuruz. Her işin başı eğitim unutmayın. Yaşam boyu eğitimin hayatımıza gireceği, okumanın, kültürün yaşamımızdan eksik olmayacağı nice yıllara...