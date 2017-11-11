'Değişiklik gerekli ancak sık yapılması güvensizlik yaratıyor'

İki gün boyunca Maslak Uniq Hall ve MEF Üniversitesi Maslak Kampusu’nda düzenlenecek seminerlerde Türkiye’nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen eğitimcileriyle buluşacak.



‘Dijital Çağda Eğitim’, ‘Eşit ve Adil Eğitim’, ‘Gelenekten Geleceğe Yerelden Küresele Eğitim’, ‘Gelecekte Öğretmen Eğitimi’, ‘Eğitimde Fark Yaratanlar’ temaları konuşulacak. Konferansın ilk gününde yeni sınav sistemleri de tartışıldı. Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı moderatörlüğünde yapılan ‘Yeni Sınav Sistemleri’ panelinde konuşan eğitimciler, sistemde değişiklik yapılması gerekliliğini anladıklarını söylerken, bunun sık ve uzmanlara yeterince sorulmadan gerçekleştirilmesinin güvensizlik yarattığını da eklediler.