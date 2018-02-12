Değişik isimleriyle merak ettiren 5 müzik grubu

Büyük Ev Ablukada

Grup Vitamin, Kelebekler gibi isimler dururken, karşımıza birden Büyük Ev Ablukada çıktı ve ismiyle herkesin kendilerine dönmesine neden oldu. Üstelik bu hareketiyle de garip isimli grupların çıkışına başlangıç oldular. Onlardan sonra garip ne kadar isim varsa neredeyse hepsi kullanıldı. Ancak Büyük Ev Ablukada’nın ismi Turgut Uyar’ın bir şiirinden geliyordu ki bu başlı başına bir dönemin başlangıcı anlamına geliyordu. Turgut Uyarvari sokak şiirleri diyelim siz gerisini anlayın.

Kaç Canım Kalmış

Bilgisayar oyunu dünyasının çocuklarından ister istemez böyle bir grup ismi çıkacaktı. Madem günlük konuşmalarımızın içindeki bazı garip cümleleri grup ismi olarak kullanabiliyoruz o halde ‘Kaç Canım Kalmış’ da gayet olur bir grup ismi. Bu grubun sadece ismi değil şarkı isimleri de oldukça değişik. Mesela; Banklar da mı Yatayım ya da Oraletler gibi…

Yüzyüzeyken Konuşuruz

İnsan gerçekten hayret ediyor değil mi sevgili müzik severler. Kim derdi ki günün birinde ‘Aaa bu şarkı kimin?’ sorusuna ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ diye cevap vereceğiz. Ama işte hayat sürprizlerle dolu. Böyle basit bir cümlenin bir grup ismi olacağını kim bilebilirdi! İlginç mi? ilginç! Akıllarda kaldı mı? Kaldı!

Yok Öyle Kararlı Şeyler

Sanırız grup elemanları ‘Madem herkes aklına gelen ismi şak diye koyabiliyor, o halde biz de adımızı yok öyle kararlı şeyler koyarız’ demişler. Çünkü bu ismin başka bir açıklaması olamaz. Hem uzun, hem akılda kalıcı, hem ilginç. Olmuş mu? Olmuş!

Son Feci Bisiklet

Ne demek istiyorlar hiç bilmiyoruz. Ancak bir duyan bir daha unutmuyor bu ismi onu çok iyi biliyoruz. Bu grup şarkı sözlerinde de sık sık evrenden, kozmikten, atomdan bahsediyor. Bu nedenle de kendilerini biraz garip bulmakla birlikte isimlerine şükrediyoruz. Güzel gruptur, isimlerine takılmayın.