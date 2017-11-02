Değişen sınava dev depo

YETERLİ ALAN YOK

YKS ile öğrenciler tek gün içinde iki oturum halinde sınava girecek. İlk oturumda barajı aşıp aşmadığı belli olmadığı için hangi adayların ikinci oturuma gireceği önceden bilinmeyecek. Bu nedenle tüm adaylara yetecek kadar kitapçık hazırlanacak. ÖSYM tarihinde ilk kez 2 milyon 250 bin aday için 5 milyona yakın kitapçık basılacak. ÖSYM’nin matbaa işlemlerini yapan METEKSAN, kitapçıkları depolamak için yeterli alan olmadığını bildirdi. Bunun üzerine firmayla görüşülerek yeni deponun inşası için çalışma başlatıldı. Ankara’daki alana yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni bir kitapçık deposu inşa edilecek. METEKSAN yetkilileri, yeni sınav sisteminin gerektirdiği her türlü önlemin alındığını açıkladı. Yetkililer; kapasite, güvenlik, mekan, makine gibi yeni sistem ne gerektiriyorsa ona uygun önlemler alınacağını belirttiler.



600 TIR TAŞIYACAK

YKS için ÖSYM’nin sınav merkezlerine göndereceği kitapçıkları taşıyacak kamyon sayısının da yetersiz olduğu ortaya çıktı. ÖSYM bugüne kadar yapılan en büyük sınavlarda bile en fazla 300 güvenlikli TIR kiralıyordu. YKS ile kitapçık sayısı ikiye çıkınca TIR ihtiyacı da katlanacak. Sınav için 600 güvenlikli TIR’ın kullanılacağı öğrenildi.



MALİYET ARTIRACAK

YKS, ek masraflarla maliyeti de ikiye katladı. ÖSYM geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için adaylardan 60’ar lira; Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) için de oturum başına 40’ar lira ücret alıyordu. YGS’de barajı geçemeyenlerin ikinci sınav ücretlerini yatırmasına gerek kalmıyordu. YKS ile barajı geçemeyeceğini düşünerek ikinci oturuma girmeyecek olanlar da dahil bütün adaylar 120’şer lira ödeyecek.