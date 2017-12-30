Değerli kâğıt bedelleri artırıldı

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda “değerli kağıt” olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak. Kimlik kartları 18.50 lira, aile cüzdanları 98.50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6.50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.