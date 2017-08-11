Defineciler Uludağ'da binlerce yıllık manastırı delik deşik etti

Uludağ'ın eteklerinde bulunan ve Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' romanının baş karakteri Feride'nin çocukluk yıllarının geçtiği Zeyniler köyünde toprağın altında bulunan binlerce yıllık manastır, defineciler tarafından kazılarak delik deşik ediliyor. Bugün ormanın içinde toprak altında kalan manastırda define avcıları onlarca çukur açtı. Toprak altında sağlam duran tarihi yapı defineciler tarafından talan ediliyor. Bölge halkı, kazılan çukurlara hayvanlarının ve o bölgede yürüyüş yapan dağcıların düştüğünü belirterek, yetkililerin bir an önce tarihi alanı koruma altına alıp gün yüzüne çıkarmasını istiyor.

Toprak altındaki tarihi yapının kemer ve duvarları ise ilk günkü gibi sapasağlam duruyor. Tarihi yapıyı arkeologlardan önce defineciler kazarak talan ediyor. Uludağ'da ormanların içinde oldukça geniş bir alanda bulunan manastır gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Zeyniler köyü sakinlerinden Mehmet Berber, "Bizanslılardan kaldığı söylenen oldukça geniş bir alana kurulu bu manastır defineciler tarafından delik deşik edildi. Defineciler bu bölgeyi o kadar çok kazıyor ki onlarca yerde metrelerce yükseklikte çukurlar açılmış durumda. Defineciler manastırın duvar ve kemerlerini yıkarak talan ediyor. Açılan çukurlara hayvanlarımız düşüyor. Yetkililerin bu yapıyı gün yüzüne çıkararak ziyarete açmasını bekliyoruz. Burayı defineciler değil de arkeologlar kazsın" dedi.

Zeyniler Muhtarı Ahmet Özdemir ise, "Köyümüz arazisinde bulunan tarihi manastır defineciler tarafından talan edilmekte. Biz daha fazla talan edilmeden gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.