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    Define için tünele girdiler: 2 kardeş hayatını kaybetti

    AA
    19.02.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Tokat'ta define aramak amacıyla girdikleri öne sürülen tünelde suyun tahliyesi için kullandıkları cihazdan çıkan gazdan zehirlenen 4 kişiden ağabey ve kardeşi yaşamını yitirdi, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

    Kent merkezine bağlı Küçükbağlar köyünde toprak yığınındaki yaklaşık 30 metrelik tünele giren Zekai Ak (28), Fatih Danışık (22) ile Halis (23) ve Olcay Kaya adlı kardeşler, içerideki suyu boşaltmak amacıyla jeneratör ve motopomp cihazını çalıştırdı.

    Define aradıkları öne sürülen ve bir süre sonra cihazlardan yayılan gazdan zehirlenen kişilerden Ak tünelden çıkmayı başararak, durumu ekiplere bildirdi.

    Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

    Define için tünele girdiler: 2 kardeş hayatını kaybetti

    AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Halis ve Olcay Kaya'nın cansız bedenleri tünelden çıkarılarak Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tünelden çıkarılan ve sağlık durumu ağır olan Fatih Danışık da aynı hastanede tedavi altına alındı.

    Etiketler: Tokat , define , tünel , son dakika
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