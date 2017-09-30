Define bulmak için 15 metrelik tünel kazdılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl da farklı zamanlarda izinsiz kazı yapan toplam 12 şahsın yakalandığı Yenişehir'in Söylemiş Mahallesi'ndeki birinci derece SİT alanı ilan edilen Söylemiş höyüğünde yeni bir kazı ihbarı aldı.

Gece yarısı bölgeye kazı yapmak için gelen 13 şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların izinsiz kazı yaparken kullandıkları 15 metre uzunluğunda demir zincirli merdiven, iskele, makara takımı, 2 kazma, 5 kürek, 11 cep telefonu, 1 kamyonet ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen E.O, G.K. ve M.A. tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.