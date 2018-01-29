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    Define ararken göçük altında kalıp hayatını kaybetti

    DHA
    29.01.2018 - 09:06 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ'nin Yahyalı İlçesi'nde define aradığı iddia edilen iki kişi dinamit patlaması sonucu oluşan göçük altında kaldı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Taşhan Mahallesi, Danaözü mevkisinde akşam 21.30 sıralarında meydana gelen olayda patlama sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Sesin yükseldiği yere gelen jandarma ekipleri, iddiaya göre arazide define aradıkları ve dinamit patlattıkları ne sürülen Sefer Aslan ile Mustafa Ülger’in, patlamanın etkisiyle oluşan göçüğün altında kaldığını belirledi.

    Olay yerine itfaiye ve UMKE ekipleri çağrıldı. Göçükten Sefer Aslan yaralı kurtulurken, arkadaşı Mustafa Ülger olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: define avcısı , Kayseri , Yahyalı , göçük , dinamit patlaması , son dakika
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