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    Define aramak için evinin altında 25 metre tünel kazdı

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    06.01.2018 - 09:02 | Son Güncelleme:

    ADANA’da evinin altında define arayan Erman B., 4 arkadaşıyla birlikte 25 metre uzunluğunda 3.5 metre derinliğinde ve 1 metre çapında tünel kazdı. Olay, ihbar üzerine ortaya çıktı.

    Merkez Sarıçam İlçesi'nde Erman B.’ye ait müstakil evden geceleri iş makinesi sesi geldiği için uyuyamayanlar durumu polise bildirdi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, eve gittiklerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Evin bahçesine kurulan makara sistemiyle bir çukurdan toprak çıkarıldığı gören polisler, iyice yaklaştıklarında çukurun aslında bir tünel olduğunu fark etti.

    Define aramak için evinin altında 25 metre tünel kazdı
    Tünelden çıkan ev sahibi Erman B. ve arkadaşları Ramazan Y., Abdurrahman C., Mahmut M., ile Osman Y., birden karşılarında gördükleri polislere, tuvalet için çukur kazdıklarını öne sürdü. Tünele inip incelemede bulunan polisler, bunun define bulmak için kazılmış olabileceğinden şüphelenip Erman B. ve 4 arkadaşını gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen 5 kişi, 1’inci Dünya Savaşı sırasında Fransız askerlerinin bıraktığına inandıkları altınları bulmak için tünel kazdıklarını itiraf etti.

    Tünel kazısında kullanılan iş aletlerine el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Define aramak için evinin altında 25 metre tünel kazdı

     

    Etiketler: Adana
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