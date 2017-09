Defile öncesi sergi

1800’lü yıllarda Avrupa’dan Anadolu’ya seyahat eden en önemli gravür sanatçılarından olan Thomas Allom’un İstanbul gravürleri 18 Eylül 2017 tarihinde Zeynep Kartal’ın Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenleyeceği defile öncesi aynı salonda dünyanın her yerinden gelen konuklar için sergilenecek.

Zeynep Kartal bir önceki Londra Moda Haftası’nda da 15 Temmuz temalı bir sergi ile darbe girişimi karşısında kahramanca direnen Türk milletinin sesini moda ve sanat aracılığı ile dünyaya duyurmuştu.



Bugüne kadar Lady Gaga, Ellie Goulding, Nicole Scherzinger , Shanina Shaik, Maisie Williams ve Naomie Harris gibi dünyaca ünlü isimlere özel tasarımlar hazırlayan ve Game Of Thrones oyuncularının da “kırmızı halı” kıyafetlerini tasarlayan Türk Modacı Zeynep Kartal, her fırsatta Türkiye’yi dünyaya en doğru şekilde tanıtmak amacında olduğunu ve bununla da gurur duyduğunu belirtti.







Thomas Allom hakkında: 1804-1872 yılları arasında yaşamış Dünyaca ünlü İngiliz mimar, sanatçı ve topografi ressamı Thomas Allom, 1800’lü yıllarda İstanbul ve Anadolu’yu resmetmiş en önemli sanatçılardandır. 1837’de Türkiye’ye gelen Allom1838’e kadar burada kalmış ve Constantinople and the Scenery of the Seven Churchesof Asia Minoradlı kitabın gravür çizimlerini gerçekleştirmiştir. 1800’lü yıllarda Avrupa’dan Anadolu’ya seyahat eden en önemli gravür sanatçılarından olan Allom sulu boya çalışmalarıyla