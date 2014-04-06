Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Sahrap SOYSAL>Defile-i Gastronomi ya da Tabakta Sanat
"Sahrap Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sahrap Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Defile-i Gastronomi ya da Tabakta Sanat

6 Nisan 2014

Le Meridien Otel’deki yemek defilesi, hepimiz için eşsiz bir deneyimdi.

Eminim sizler de benim gibi yemek yemeyi sadece karın doyurma eylemi olarak görmüyor, bir keyif, müthiş bir zevk olarak algılıyorsunuzdur.
İşte Le Meridien Otel’de düzenlenen gastronomi defilesi de sizin ve benim gibi düşünenler için biçilmiş kaftandı.
Le Meridien Otel’in şefleri Tarkan Özdemir ile Erol Sarıdoğan ve tabii ki ekipleri, hazırladıkları benzersiz lezzetleri, bir modacının kreasyonunu tanıtması gibi, podyumda mankenler eşliğinde tanıttı.
Ben de bu keyifli defilenin moderatörlüğünü üstlendim.
‘Tabakta Sanat’ yani benim deyimimle ‘Defile-i Gastronomi’ beni çok heyecanlandırdı. Üstelik ilk defa, sunduğum yeni lezzetleri ben yapmamıştım.
Türkiye’de ilk defa gerçekleşen böylesi bir gösteriyi yemek yazarı olarak sunmak bana büyük heyecan verdi.
Defilenin amacı taze, doğal ve yöresel yiyeceklerin yaratıcı fikirlerle tasarlanıp, bilimsel pişirme teknikleriyle hazırlanarak sanatsal bir sunumla tabaklara yerleştirilmesiydi.
Türk mutfağının yüz akı olan, icatçı, keşfetmeyi seven ve yenilik peşinde koşan çok değerli şeflerinin bu çalışmalarının mutfağımızın tanınıp gelişmesinde çok faydalı olacağına inanıyorum.

BALIK DOLMASI KIZARMIŞ KAVUN

1990’larda başlayan ve 2000’li yıllarda çok popüler hale gelen bu yepyeni mutfak akımının en tanınmış şefleri, Kuzey İspanya’nın BASK Bölgesi’nden Ferran Adria, Luis Aduriz, Huan Arzak ve Pedro Subijana’dır.
Yemeklerin farklı pişirme teknikleri, sıklıkla fizik ve kimya kullanılarak ortaya çıkarıldığı bu akıma “moleküler gastronomi” ya da “deneysel mutfak” adını veriyoruz.
Ben de bu unutulmaz gecede Türk mutfağıyla dünya mutfağını buluşturan ve belki de ilk defa duyacağınız yemeklerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum:
Zeytinyağlı balık dolmaları, kızarmış kavun üstü beyaz peynir, güllaç yapraklarına sarılı ördek eti, baklava yufkasında levrek böreği, tel kadayıfla buluşturulmuş peynirli pastırma... Ve bohça şeklinde kapatılarak kızartılmış acılı ezme soslu mega mantı...
Kısacası bu muhteşem gecede Türk mutfağının başyapıtları sıra dışı bir sentezle izleyicilere sunuldu diyebiliriz.
O geceki tatlı telaşımız en sonunda benim de podyuma fırlamamla sona erdi.
İçinden elmalı kek çıkan, şişirilen şekerin yeşil elma şeklinde üzerini kapladığı “Havva’nın Elması” sunulduğunda alkış sesi birden yükseldi ve izleyenler hayran bakışlarla bu muhteşem tatlıyı seyretti.
Sanki bir yemek cennetine girmiş, hem damaklarımızı hem de gözlerimizi şenlendirmiştik.
Kısacası Le Meridien’de gerçekleşen bu yemek defilesi hepimiz için eşsiz bir deneyimdi.

Sahrap Soysal'ın nefis yemek tarifleri için bizi takip etmeye devam edin.

X
﻿
Sahrap SOYSAL Sahrap SOYSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri