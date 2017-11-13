Deep Web'i kullanıp bomba satın aldılar!

19 yaşındaki Gurtej Randhawa isimli genç kurye polisteki sorgusunda kuryenin bombayı bilinçli olarak ve kime taşıdığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan 18 ve 45 yaşlarındaki iki kadın şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunan Gurtej ise bu sefer hapis cezası alacak gibi gözüküyor. Olayın ikinci merak edilen konusu ise TOR ağı üzerinden yapılan bu alışverişin polis tarafından nasıl tespit edildiği oldu.





Bu konu hakkında net bir bilgi olmamakla beraber, polisin bomba satıcısı kimliğine bürünüp suçluları tuzağa düşürme ihtimali üzerinde duruluyor. Fakat eğer bu ihtimal gerçek değilse, TOR kullanıcılarının gizliliği konusunda ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşanmış olabilir.