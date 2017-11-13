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    Deep Web'i kullanıp bomba satın aldılar!

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 08:09 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler, dark webden bomba satın almakla suçlanıyor. Araçlara yerleştirilmek için tasarlanan uzaktan patlatılabilme özelliğine sahip olan bu bombayı taşıyan kuryenin yakalanmasının ardından gelen itiraflar sonucunda 2 kadın şüpheli daha gözaltına alındı.

    19 yaşındaki Gurtej Randhawa isimli genç kurye polisteki sorgusunda kuryenin bombayı bilinçli olarak ve kime taşıdığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan 18 ve 45 yaşlarındaki iki kadın şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

    Daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunan Gurtej ise bu sefer hapis cezası alacak gibi gözüküyor. Olayın ikinci merak edilen konusu ise TOR ağı üzerinden yapılan bu alışverişin polis tarafından nasıl tespit edildiği oldu.

    Deep Webi kullanıp bomba satın aldılar

    Bu konu hakkında net bir bilgi olmamakla beraber, polisin bomba satıcısı kimliğine bürünüp suçluları tuzağa düşürme ihtimali üzerinde duruluyor. Fakat eğer bu ihtimal gerçek değilse, TOR kullanıcılarının gizliliği konusunda ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşanmış olabilir.

    Etiketler: deep web , dark web , internet
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