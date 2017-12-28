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    ‘Dedem Mehmet Akif’in sesini duymak istiyorum’

    İHA
    28.12.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul’un Bağcılar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 81’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen seminerde konuşan torunu Selma Argon, “Dedemin Almanya’da esirlere yaptığı vaazın ses kaydı var. Kopyalarını almak için başvuruda bulunduk” dedi.

    İSTİKLAL Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 81’inci yıldönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Torunun dilinden Mehmet Akif Ersoy’ isimli seminerle anıldı. Yazar Fatih Bayhan’ın moderatörlük yaptığı seminerin özel konuğu Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon oldu. Katılımcılara dedesiyle ilgili önemli bilgiler aktaran Argon, evdeki özel hayatından sportmen kişiliğine kadar bütün yönleriyle dedesi Mehmet Akif Ersoy’u anlattı:

    “Dedem İstanbul Fatih’te doğdu ve çocukluğu Fatih Camii’nde geçti. 4 yaşında okumaya başladı. Annesi dini eğitim görmesini istiyordu. Babası onun öğretmeni gibiydi. Dedem Farsça, Arapça ve Fransızca’yı ana dili gibi konuşuyordu. Öğretim hayatı zorlu geçmiş ama öğrenmeye doymayan bir insandı. Hocalarının peşinden ayrılmazdı. Onlardan ders almak için sokakta pazarda nerede görürse görsün peşlerinden koşardı. Bir kelime bile öğrenmek için çocuk yaşında tüm gücüyle çabalardı. Ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamıştır.”

    ‘Dedem Mehmet Akif’in sesini duymak istiyorum’

    ‘YÜRÜRKEN DÜŞÜNÜR, FİKİRLERİNİ GELİŞTİRİRDİ’
    “Başka bir özelliği de sportmen oluşuydu. Sporla vücudun ve beynin çok güzel geliştiğini bize anlatır. Şimdinin gülle atma sporuna benzeyen taş atma diye bir spor vardı. Onda birinciydi. Boğazı yüzerek geçecek kadar iyi bir yüzücüdür. Yürümeyi çok severdi. Fatih’teki evinden Halkalı’daki okuluna yürüyerek gidip gelirdi. Yürürken de düşünür ve fikirler geliştirirdi. Aynı zamanda güreşçidir. Hep bir alışveriş halindedir. Kendisine güreş öğretene okuma yazma öğretirdi. Neyzen Tevfik’ten ney üflemeyi öğrenir ama ona da karşılığında Farsça öğretir.”

    ‘Dedem Mehmet Akif’in sesini duymak istiyorum’

    ‘ÜMİDİMİ HİÇ KAYBETMEDİM’
    “Dedem Almanya’da bulunduğu sürede camilerde esirlere vaazlar veriyordu. Ve o vaazlar çoğaltılıp cephelerde savaşan Müslümanlara gönderiliyordu. Vaazı dinleyen çok sayıda Müslüman yanlış cephede olduğunu görüp savaşı bıraktı. Bu vaazların kayıtlarının kopyaları Almanya’da duruyormuş. Geçen yıl Köln’de Başkonsolosluğa başvurduk. Arşivden bulunup bize kopyasının verilmesini talep ettik. Dedem iyi bir hatipti. Dedemin vaaz yaparken sesini duymak istiyorum. Bu konuda ümidimi hiç kaybetmedim.”

    Etiketler: ölümünün 81’inci yıldönümü , Almanya vaazları
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