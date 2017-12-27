Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler

    Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler

    AA
    27.12.2017 - 16:36 | Son Güncelleme:

    MEB'in Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı seçmeli ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ programı kapsamında, İzmir'de nüfusunun büyük kısmı Boşnaklardan oluşan Halilbeyli Mahallesi'ndeki öğrenciler Boşnakça ve Arnavutça öğreniyor.

    Kemalpaşa ilçesine bağlı 2 bin 200 nüfuslu Halilbeyli Mahallesi'nde nüfusun yüzde 98'i, 1850'lilerde Bosna'dan göçmeye başlayan ailelerden oluşuyor. Aile büyükleri halen aralarında Boşnakça konuşuyor. Ayrıca evlilik gibi nedenlerle Arnavut kökenliler de bulunuyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler’ programının başlamasıyla mahalledeki Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu öğrencileri evde kullanılan ancak kendilerinin anlamadığı dilleri öğrenmeye başladı.

    "VELİLER DE ÖĞRENCİLER DE MEMNUN"
    Okul müdürü Emre Uygur, 184 öğrencili okulda, 6 ve 7’nci sınıflara seçmeli olarak Boşnakça, 8’inci sınıflara da Arnavutça dersi verildiğini söyledi.

    Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler
    Boşnakçayı 94, Arnavutçayı 44 öğrencinin seçtiğini anlatan Uygur, şöyle devam etti:
    "Bu dersi seçmemizdeki neden, mahallemizin demografik yapısı. 2 bin 200 nüfusumuz var, bunların yüzde 98'i Boşnak kökenli. Evlerde eskiden Boşnakça konuşulurken zaman içerisinde unutulduğunu gözlemleyen velilerimizin böyle bir talebi oldu. Biz de gelen talepler doğrultusunda sene başında okulumuzda Boşnakçaya sonra da Arnavutçaya başladık."

    Uygur, Boşnakçayı okulda matematik dersine de giren Boşnak kökenli öğretmenin, Arnavutçayı da yine matematik öğretmeni olan, aile yakınlarında Arnavut bulunan öğretmenin öğrettiğini kaydederek, Arnavutçayı desteklemek amacıyla Turgutlu Arnavutlar Derneğiyle protokol imzaladıklarını ve Arnavut vatandaşı Stela Can'ın haftasonunda takviye kursu verdiğini anlattı.

    Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler
    Hem velilerin hem de öğrencilerin bu derslerden çok memnun olduğunu söyleyen Uygur, şöyle konuştu:
    "Yaşlı veliler gençlerin bu dili konuşmalarından memnun. Çocuklar da evde büyüklerin konuştuğu dili anlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bazı öğrenciler, Bosna Hersek'e gidip köklerini ziyaret etmek istiyor. Bu dersleri alan öğrenciler aile büyükleriyle iletişim kurabiliyor. Bu dersler sayesinde okuldaki öğrencilerimiz artık dedeleriyle nineleriyle iletişim kurmaya başladı."

    "DAHA ÖNCE ANLAMIYORDUM"
    Seçmeli ders olarak Boşnakçayı seçen 7’nci sınıf öğrencisi Irmak Güler, ailesinin Boşnak kökenli olduğunu belirterek, "Bizim evde de Boşnakça konuşuluyor ama ben hiç anlamıyordum. Boşnakça dersi olunca çok sevindik. Bu nedenle seçtim" dedi.

    Dedelerinin dilini öğrenmeyi seçtiler
    Bu dili öğrenmeye başladıklarını, aile büyüklerinin dediklerini anlayabildiğini söyleyen Güler, "Konuşamıyorum henüz ama ileride konuşabileceğim. Evde babam ve dedem Boşnakça konuşuyor. Bosna Hersek'e hiç gitmedim ama gitmeyi istiyorum. Akrabalarımla, oradaki insanlarla konuşmak istiyorum. Dil sorunu da olmayacak" diye konuştu.

    7’nci sınıf öğrencisi Sevimnur Öz de Boşnak kökenli olduğunu, amcalarının evde kendi aralarında Boşnakça konuştuğunu söyledi. Derslerden önce Boşnakça konuşamadığını, bu dersi de onlarla iletişim kurabilmek için seçtiğini belirten Öz, ailesinin Boşnakça öğrenmesinde memnuniyet duyduğunu, onların bilmediği bazı kelimeleri onlara öğretmeye başladığını söyledi.

    Seçmeli ders olarak Arnavutçayı seçen 8’inci sınıf öğrencisi Hidayet Dürmelik de mahallede Arnavutça konuşanlar olduğunu, o nedenle Arnavutça öğrenmek istediğini aktardı. Bu dili öğrenmeye başladığını dile getiren Dürmelik, artık mahalledekilerle Arnavutça konuşabileceklerini belirtti.

    Etiketler: ortaokul , ÖĞRENCİ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri