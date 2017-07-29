Dedektörler gitti, yaş sınırı geldi

İSRAİL yönetiminin, Kudüs’te Mescid-i Aksa çevresine yerleştirdiği metal arama dedektörleri ve kameraları önceki gün tamamen kaldırmasının ardından Filistinliler dün cuma namazı için Aksa’ya geldi. Binlerce kişi cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. Ancak İsrail bu kez de 50 yaş altındaki erkeklerin girişine izin vermedi. Bu arada Türkiye’den giden bir grubun girişine izin verildi. Camiye alınmayan genç Filistinliler ise cuma namazlarını Aksa’nın çevresindeki sokaklarda kıldı. İsrail yönetiminin Aksa’ya takviye güçler ve atlı polisler getirdiği göze çarptı. Bir grup genç, İsrail güvenlik güçlerine şişeler atarken, İsrail güçleri de gözyaşartıcı gaz kullandı. Mescid-i Aksa çevresindeki olaylar korkulacak boyutlara ulaşmazken, Batı Şeria’nın farklı yerlerinden daha büyük çatışma haberleri geldi. Gush Etzion adlı Yahudi yerleşiminde İsrail güçlerine doğru bıçakla koşan bir kişi vurularak öldürüldü. Beytüllahim’de ise Filistinli protestoculara İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralananlardan 10’unun gazdan etkilendiği, birinin gerçek diğer ikisinin ise plastik mermiyle vurulduğu ifade edildi. Batı Şeria’nın Nablus, Kalkilya, El Halil kentlerinde de çatışmalar oldu. İsrail’in yeni güvenlik sistemlerini sökmesinden önce Filistinli gruplar bugünü “öfke günü” ilan etmişti.

YAŞ SINIRI SONRADAN KALKTI

Ürdün yönetimine bağlı Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresi’nden dün akşam yapılan açıklamada, İsrail polisinin Aksa’nın Hutta da dahil tüm kapılarını açacağı, Müslümanların herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın Aksa’ya girebileceği belirtildi.