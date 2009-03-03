Dede, amca ve abi

Gökmen Avcı yazıyor

“DEDE”, “AMCA”, “ABİ”…

Son kazanılan SİVASSPOR maçıyla, 2 hafta önceki HACETTEPE maçı sonrasındaki gibi YÜZLER GÜLMEYE başladı.

Kazanmak güzel bir şey. İNSANLARI KONUŞTURUYOR. Bazen gereksiz ve fazla olsa da, NEYSE…

Bu galibiyetle sonrası gözüken şu ki, Ligin son 12 haftasında takımın başında ARAGONES olacak.

Sezon başında Başkan, yaşı ilerlemiş olsa da, kariyerini AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ile TAÇLANDIRMIŞ ARAGONES’i takımın başına getiriyordu. Otoriter, bildiği doğrulardan asla vazgeçmeyen, bence tepkisiz ve donuk bir yapıya sahip birisi. Geçen sene Rakipleri GALATASARAY’ın Teknik Direktörünü, yaşı dolayısıyla gündemde tutanlar, ARAGONES’e hemen bir LAKAP buldular. “DEDE.”

26. haftayı bekliyoruz. Bakalım BEŞİKTAŞ nerelerde olacak.

Sezon başında ERTUĞRUL SAĞLAM iyi bir başlangıç yapmıştı. Ama şanssızlığı METALİST ile eşleşmesiydi. Ve tabiî ki METALİST’e elenmesi. “Ne demek böyle bir takıma elenmek.” dedik ama görüyoruz ki bu takım karşısına çıkan diğer takımları da eleyerek, üst turlara çıkmaya devam ediyor.

Yönetimin ERTUĞRUL SAĞLAM’dan beklentilerini, Medya aracılığı ile dile getirince, BEŞİKTAŞ’ın EVLADI istifasını verdi.

Takımın başına YILLARIN KURT HOCASI MUSTAFA DENİZLİ getiriliyordu. Avrupa Defteri de kapalı olunca işler kolay gözüküyordu ama, beklenmedik puan kayıpları art arda geldi. Durum böyle olunca MUSTAFA DENİZLİ, takımının gerçek yerini 26. haftada göreceğimizi belirtip, birçok kişinin eleştirilerini ötelemiş oldu.

Tecrübesi, iddialı tavırları, iletişim becerisi ve kariyeri ile BEŞİKTAŞ’a önemli şeyler kattığı ortadadır. Oyuncularına yaşı itibariyle iyi bir “AMCA” olmakta.

Sabrettik, sabrettik, sabrettik ve en sonunda beklenen oldu. Yönetim sezon başında KALLİ’nin tavsiyesiyle takımın başına getirdiği SKIBBE’yi, yaptığı birçok hatalara en sonunda dayanamayıp görevine son verdi. Ve BÜLENT KORKMAZönemli 2 sınav öncesi takımın başındaydı.

UEFA’da YOLA DEVAM ediyoruz. Çok zorlu KONYASPOR deplasmanında da kayıp yok.

Takıma ne katacağını zaman gösterecektir. Futbolculuk kariyeri neredeyse hiç kimsede yok. Teknik Direktörlüğü ise yorumlanmayacak kadar az. Yönetim bunu da göz önünde tutmuştur herhalde. Aslında kadro oldukça iyi. Takıma “ABİ” lik yapacak birisi, bu durumdan çıkış için en iyi tercih olabilir..

Evet TURKCELL SÜPER LİG’in 22. haftasının başında FENERBAHÇE’de “DEDE”, BEŞİKTAŞ’ta “AMCA” ve GALATASARAY’da “ABİ” görevlerinin başındaydı. Her biri haftayı 3 puanla kapadı.

Bakalım geriye kalan 12 haftada da kaçar puan toplayabilecekler.

Böylece Kısa Vadede değil de, Orta Vadede HANGİ JENERASYON başarılı olacak görebileceğiz.