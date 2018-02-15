Decoder Academy “merak edenleri” eğitimlerine davet ediyor

Alanlarında uzman profesyonellerin bir araya gelmesiyle kurulan eğitim platformu Decoder Academy, dijitalleşme, pazarlama, teknoloji ve girişimcilik gibi birçok konuda eğitim imkanı sunuyor. Furkan ve Tuğkan Cengiz tarafından kurulan platform, katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda da özel eğitimler seçenekleri sunuyor. Eğitim kapsamında sadece profesyonel çalışanlara değil, girişimciliğe adım atmak isteyenlere, girişimcilere ve kendi işlerini büyütmek isteyenlere de destek veriliyor.

“Sosyal bir döngü oluşturmayı hedefliyoruz”

Her geçen gün eğitim kadrosunun artmasıyla daha büyük bir aile olma yolunda ilerlediklerini belirten Decoder Academy’nin kurucuları Furkan ve Tuğkan Cengiz, yeni eğitim platformlarındaki hedeflerini şu şekilde açıklıyor:

“Decoder Academy olarak ‘merak edenleri’ seviyoruz. Kendini geliştirmek isteyen, daha fazla bilgiye sahip olmak ve dijital çağa adapte olmak isteyen herkese kapımız her zaman açık. Bununla birlikte halihazırda Askıdan Al Platformu ile yürüttüğümüz proje ile beraber üniversite öğrencilerini de eğitimlerimize ücretsiz davet ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız projelerden bir diğeri gelirimizin bir kısmını acikacik.org platformu üstünden eğitim ile ilgili seçilmiş sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak. Böylece eğitimden gelenin bir kısmını tekrar eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönlendirerek sosyal bir döngü oluşturmayı hedefliyoruz.”



Hem çalışanlar hem de kurumlar değer kazanıyor

Google’ın Global Stratejik İş Geliştirme Yöneticisi Barış Aksoy ve Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı Can Sungur gibi önemli isimlerin verdiği eğitimler, çalışanların yeni beceriler kazanarak dijital dönüşüme adapte olmalarını sağlıyor. Var olan yeteneklerini geliştirerek kendilerini bir basamak yukarı taşımak isteyenler, iş dünyasında rakipleri arasında da fark yaratıyor.

Eğitimler sayesinde yalnızca çalışanlar değil kurumlar da fayda sağlıyor. Çok yönlü çalışanlar yetiştirerek, iş süreçlerinin daha hızlı işlemesine yardımcı olan Decoder Academy, şirketlerin kurumsal katma değerini de artırıyor.

Akademinin eğitimleri ise Bomontiada ATÖLYE, Mittag, Workinton Maçka gibi şehirden ilham alınarak, konfor ruhunu iyi yansıtan mekanlarda gerçekleşiyor.