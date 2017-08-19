‘DEAŞ’tan sonra Suriye’de kalma niyetimiz yok’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinin Suriye ve Irak’ı DEAŞ’tan temizlemenin ötesinde bir niyeti olmadığını söyledi. Nauert, “Biz Suriye’nin ABD ya da başka güçler tarafından değil Suriyeliler tarafından yönetilmesini istiyoruz” dedi.

PKK’YA KARŞI YENİ ÖNERİLER

Nauert’in Washington yönetiminin resmi çizgisini hatırlatan açıklamaları ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Türkiye’yi de kapsayacak Ortadoğu turunun hemen arifesinde geldi. Tura pazartesi günü Ürdün’den başlayacak olan Mattis çarşamba günü Ankara’da olacak. Rakka’nın henüz yüzde 50’sinin temizlendiği bir ortamda Pentagon’un Suriye’de YPG ortaklığından vazgeçme niyeti yok. Ancak bunun karşılığında Mattis’in Türkiye’nin PKK ile mücadelesine destek çıkmak amacıyla yeni bazı önerilerde bulunabileceği belirtiliyor.