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    ‘DEAŞ’tan sonra Suriye’de kalma niyetimiz yok’

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    19 Ağustos 2017 - 23:21Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 23:21

    SURİYE Demokratik Güçleri’nin (SDG) Sözcüsü Talal Silo’nun Amerikan yönetiminin kuzey Suriye’de uzun yıllar kalabileceği hatta bölgede İncirlik’e alternatif bir üs kurabileceğine yönelik sözlerine Washington’dan jet hızıyla yalanlama geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinin Suriye ve Irak’ı DEAŞ’tan temizlemenin ötesinde bir niyeti olmadığını söyledi. Nauert, “Biz Suriye’nin ABD ya da başka güçler tarafından değil Suriyeliler tarafından yönetilmesini istiyoruz” dedi.

    PKK’YA KARŞI YENİ ÖNERİLER

    Nauert’in Washington yönetiminin resmi çizgisini hatırlatan açıklamaları ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Türkiye’yi de kapsayacak Ortadoğu turunun hemen arifesinde geldi. Tura pazartesi günü Ürdün’den başlayacak olan Mattis çarşamba günü Ankara’da olacak. Rakka’nın henüz yüzde 50’sinin temizlendiği bir ortamda Pentagon’un Suriye’de YPG ortaklığından vazgeçme niyeti yok. Ancak bunun karşılığında Mattis’in Türkiye’nin PKK ile mücadelesine destek çıkmak amacıyla yeni bazı önerilerde bulunabileceği belirtiliyor.  

    Etiketler: ABD , Suriye , gazetehaberleri
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