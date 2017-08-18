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    DEAŞ'tan kurtarılan 12 yaşındaki Ezidi çocuk Kanada'da ailesine kavuştu

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 17:22Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 17:22

    3 yıl DEAŞ terör örgütünün esaretinde yaşayan 12 yaşındaki Ezidi çocuk Emad Mishko Tamo, yıllardır ayrı kaldığı ailesine Kanada'da kavuştu.

    Irak'ın kuzeyindeki Şengal'in 2014'te DEAŞ'ın eline geçmesiyle yolları ayrılan aile, bir sosyal kampanya sayesinde yeniden bir araya geldi.
    Tamo ailesi, DEAŞ'ın hedefindeki Iraklı Ezidi ailelerden sadece biriydi. Aile 2 yıl örgütün esareti altında yaşadı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Anne Mihlo Rafo, 6 çocuğundan dördünü alarak sığındığı mülteci kampından kaçmayı başardı. Ancak DEAŞ tarafından savaşçı olarak eğitilmek için ailesinden kaçırılan Emad'ı geride bırakmak zorunda kaldı.

    Irak güçleri, kaçırılmasından 3 yıl sonra Emad'ı kurtararak, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
    Temmuz ayında amcası Emad'ın fotoğrafına rastlandığında, Kanada'daki annesine haber verdi. Emad'dan yıllarca haber alamayan anne, o gün oğlunun kurtarıldığını ve hayatta olduğunu öğrendi.

    DEAŞtan kurtarılan 12 yaşındaki Ezidi çocuk Kanadada ailesine kavuştu

    Ancak Emad kurtarıldığında, çocuğun karnında kurşun ve şarapnel yaraları vardı. Amcasının yardımıyla, Musul'daki bir hastanede tedavi gören çocuk, bu süreçte sık sık annesinin ve ailesinin fotoğraflarına baktı.

    Kanada'daki Manitoba Ezidi Derneği ve Iraklı Hristiyan ve Ezidi Çocukların Kurtuluşu (CYCI) gibi mültecilere destek veren gruplar, bir kampanya başlattı.

    'Annemle yeniden buluşmamıza yardım eden herkese teşekkür ediyorum'

    Çarşamba günü Emad, yıllardır görmediği ailesiyle Kanada'da havalimanında bir araya geldi. Amerikan CBS televizyonunun haberine göre, bir tercüman aracılığıyla gazetecilere konuşan çocuk, "Çok mutluyum. Annemle yeniden buluşmamıza yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

    Facebook'ta paylaşılan bir fotoğrafta, oğluna kavuşan Mihlo Rafo'nun gözyaşlarına boğulduğu, Emad'ın ise mutlulukla kocaman gülümsediği görüldü.

    Kanada hükümeti, DEAŞ'tan kurtulan 1200'e yakın Ezidi kadın ve çocuğun ülkeye getirilmesi için çaba gösteriyor.

    Etiketler: DEAŞ , TERÖR , Kanada
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