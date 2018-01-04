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    DEAŞ’tan Hamas’a videolu savaş ilanı

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:

    Suriye’de neredeyse bitme noktasına gelen terör örgütü DEAŞ’ın Sina yarımadasındaki kolu, kaydettiği 22 dakikalık bir infaz videosuyla Hamas’a savaş ilan etti.

    Ortadoğu’da güç kaybeden terör örgütü DEAŞ, infaz videolarına bir yenisini ekledi ve Filistinli Hamas'a  savaş ilan etti.

    Mısır’ın Sina yarımadasında etkili olan DEAŞ'lı teröristler, Hamas’ın askeri kanadıyla işbirliği yaptığını iddia ettikleri eski bir örgüt militanını infaz etti. Gazze’de kontrolü elinde tutan Hamas, bölgedeki DEAŞ üyelerini daha önce defalarca bozguna uğratmıştı. Bölgede güçlü olan Hamas, Sina yarımadasında Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

    ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu’nun çevirisini yaptığı video, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan tartışmalı konuşmasından kesitlerle başlıyor. Görüntülerin devamında, Gazze’de DEAŞ militanlarının Hamas tarafından katledildiği belirtiliyor ve Kudüs’ü koruyamadıkları gerekçesiyle Hamas’a savaş ilan ediliyor. Videoda Hamas, “Kafir Batı’nın izinden gitmekle” suçlanıyor. 

    Analistler, iki grubun olası çatışmasının Gazze’de ve bölgede zaten kırılgan olan güvenlik zeminini daha da sarsacağı uyarısında bulunuyor. Gazze’de çalışmalar yapan analist Hani Habib, “Küçük bir kıvılcım bile iki tarafı silahlı bir mücadelenin içine çekebilir” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.

    Etiketler: IŞİD , Sina yarımadası , Filistin , infaz videosu
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