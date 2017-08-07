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    DEAŞ’tan çığlık çığlığa kurtuldu

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 10:02Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 10:10

    Irak ordusunun Musul'da düzenlediği askeri harekâtın son günlerinde ele geçirdiği Almanya'dan kaçarak Türkiye üzerinden terör örgütü DEAŞ'a katılan 16 yaşındaki Linda W.’nin yakalanma anına ilişkin video ortaya çıktı. Linda W.’nin Irak’ta yargılanması durumunda idam cezasına çarptırılabileceği iddia ediliyor.

    Linda W.'nin tamamı kadınlardan oluşan, Musul'da DEAŞ'a bağlı, aralarında intihar bombacılarının da bulunduğu bir ekibin içinde yakalanmıştı.

    Musul’da Irak ordusunun enkaz altında yakaladığı Alman kızı Linda W., “Savaştan, silahlardan, gürültüden kaçmak; eve, ailemin yanına dönmek istiyorum” şeklinde konuşmuştu. Linda W.'nin DEAŞ'ın intihar bombacıları arasında yer alması Alman basının şoke etmişti. 

    İDAM CEZASI VERİLEBİLİR

    Alman konsolosluğunun himayesine alınan Linda W.’yi Irak’ta ağır hapis cezası bekliyor. Focus.de haber sitesinde, Linda W.'nin ölüm cezasına çarptırılabileceği yazdı. Ancak 16 yaşındaki kızın tüm bunlardan habersiz olduğu belirtildi. Linda W. geçen yıl temmuz ayında Frankfurt’tan İstanbul’a uçmuş, oradan da Irak’a geçerek, Çeçen bir DEAŞ teröristiyle evlenmişti.

    ‘RADYODAN DUYUNCA OTURUP AĞLADIM’

    Linda’nın inşaat işçisi babası Reiner W., kızının sağ bulunduğunu duyunca, oturup ağladığını anlatmıştı. Bild gazetesine konuşan baba Reiner W., “A 9 otoyolu üzerinde çalışıyordum. Radyoda Linda’nın Musul’da bulunduğu haberini duydum. Arkadaşlar yanıma geldi. Ben kalkıp biraz uzaklaştım. Bir yere oturup ağladım” dedi.

    Etiketler: Almanya , alman , musul , deaş , ırak
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