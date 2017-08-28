DEAŞ’liler giderken operasyon bitirildi

Amerikan AP, Hizbullah televizyonuna dayandırdığı haberinde sayısı açıklanmayan DEAŞ militanı ve ailelerinin bölgeden tahliyesi için 24 otobüs ve 11 ambulansın getirildiğini aktardı.

DEAŞ’lıları taşıyan konvoy Suriye’nin Irak sınırında terör örgütünün denetiminde bulunan Boukamal şehrine gidiyor. Lübnan’ın Arsal bölgesinde 120 kilometrekarelik alanın tamamen DEAŞ’tan temizlenmesi hedefleniyor. Bu anlaşmayla DEAŞ ilk kez elindeki bir bölgeyi boşaltmayı resmen kabul etmiş oldu.

Lübnan ordusu dün, DEAŞ’tan geri aldığı ülkenin kuzeydoğusundaki Ra’s Baalbek, El-Kaa ve El-Fakiha’nın dağlık bölgelerinde, yerli ve yabancı basın mensupları için bilgilendirme amaçlı basın turu düzenledi.

Öte yandan Suriye’de DEAŞ’ın merkezi Rakka’daki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) operasyonları da sürüyor. Kuşatılan kentte SDG dün, Mansura mahallesini ele geçirdi. SDG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, kentin yüzde 70’inin ellerinde olduğunu söyledi.