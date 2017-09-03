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    DEAŞ'lı terörist yakalandı... Ayakkabısından önemli yerlerin haritası çıktı

    AA
    03.09.2017 - 17:14 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 17:14

    Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesinin, ayakkabısına yaptırdığı gizli bölmede ele geçirilen şifreli flash bellekte, İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar bulundu.

    Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesinin, ayakkabısına yaptırdığı gizli bölmede ele geçirilen şifreli flash bellekte, İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar ortaya çıktı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, DEAŞ'ın sansasyonel eylem talimatları ile önemli bilgilerini Irak ve Suriye'deki yöneticilerle İstanbul'daki sorumlular arasında getirip götürdüğünü belirledikleri Irak uyruklu Waad Ayad'ı, 2 Mayıs'ta Bağdat'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldiği sırada düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

    Şüphelinin üst aramasında, ayakkabısının topuk bölümüne yaptırdığı gizli bir bölmede şifrelenmiş flash bellek ele geçirildi. Uzman ekiplerce şifresi çözülen flash bellekte yapılan incelemede ise İstanbul'daki birçok önemli adresin işaretlendiği haritalar bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Waad Ayad, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 5 Mayıs'ta örgütün üst düzey lojistik sorumlularına ve hücre evlerine yönelik 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 22'si yabancı 25 kişi yakalamış, yabancılar sınır dışı edilirken diğer 3 şüpheli tutuklanmıştı. 

    Etiketler: deaş , atatürk hava limanı , operasyon , istanbul
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